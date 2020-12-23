Принцесса Диана хотела покончить с собой, когда была беременная Уильямом
Самая грустная история из нашумевшей биографии Леди Ди 1992 года
Диана Спенсер еще при жизни отомстила королевской семье, согласившись дать комментарии для сенсационной биографии 1992 года «Диана: ее подлинная история», написанной Эндрю Мортоном. Писатель завоевал доверие Леди Ди и смог взять у нее шесть интервью, которые и легли в основу книги. Как писал Мортон, интервью «в конечном счете навсегда изменили то, как мир увидел принцессу и королевскую семью».
Одни из самых шокирующих фактов, которые есть в книге, — попытки самоубийства. Диана признавалась, что члены монаршей семьи не сочувствовали ее ужасному самочувствию во время беременности Уильямом, и это приводило ее в отчаяние. «Я не могла спать, не ела, весь мир рушился вокруг меня, — вспоминала Диана в интервью. — В результате я становилась чуть ли не инвалидом. Так тошно, тошно, тошно, тошно, тошно. В нашей семье никогда раньше не было людей, страдающих утренней тошнотой, поэтому каждый раз, когда в Балморале, Сандрингеме или Виндзоре я выходила в вечернем платье, я либо падала в обморок, либо меня тошнило». Она добавила, что королевское окружение заставляло ее чувствовать себя «неловко», когда она просила уменьшить ее рабочую нагрузку, чтобы приспособиться к недомоганиям. «Я была для них «проблемой», — вспоминала Диана. — Мой муж постоянно заставлял меня чувствовать себя виноватой».
Ситуация со здоровьем и гнетущей психологической обстановкой была настолько ужасной, что, как призналась Диана в тех интервью, она пыталась покончить с собой, будучи беременной Уильямом. Во время посещения Сандрингема, частного загородного дома королевы Елизаветы II, Диана бросилась вниз по лестнице в ответ на то, что Чарльз продолжал игнорировать и изолировать ее. «Чарльз сказал, что я плачу, как волк, и я сказала, что чувствую себя в отчаянии. Тогда он сказал: «Я не собираюсь тебя слушать. Ты всегда так со мной поступаешь. Я сейчас поеду кататься». Тогда я бросилась вниз по лестнице, — сказала Диана. — Королева вышла, совершенно потрясенная, дрожащая — она была так напугана. Я знала, что не потеряю ребенка, хотя довольно сильно ушибла живот. В тот момент Чарльз просто вышел за дверь».
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