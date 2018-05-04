Диетологи перечислили продукты, которые нельзя употреблять в жару

Опасность представляют молочные коктейли и мороженое

Специалисты по питанию утверждают, что молочная продукция вредит кишечнику в жару. Особый вред при этом представляет именно мороженое. Такое мнение высказала гастроэнтеролог Мирослава Опрышко. Причина, по которой молочная продукция вредит организму, заключается в том, что она быстро портится на жаре. «Мороженое, на первый взгляд, не несет



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Молочные коктейли

Опасность представляют молочные коктейли и мороженое

Специалисты по питанию утверждают, что молочная продукция вредит кишечнику в жару. Особый вред при этом представляет именно мороженое. Такое мнение высказала гастроэнтеролог Мирослава Опрышко.

Причина, по которой молочная продукция вредит организму, заключается в том, что она быстро портится на жаре.

«Мороженое, на первый взгляд, не несет никакой угрозы – в холодной среде бактерии не размножаются. Однако, при этом не во всех магазинах правильно его хранят. Если мороженое подтаяло и снова было заморожено – оно уже является потенциально опасным», – отметила Опрышко.

При повторном замораживании бактерии начинают активно размножиться, что и может стать причиной отравления. Опрышко подчеркнула, что если покупаете мороженое – никогда не покупайте холодные сладости с деформированной формой или мороженое, прилипшее к стенкам морозилки.

Такими же опасными летом являются молочные коктейли. Ведь молоко могло долго простоять на солнце или в жаре, а это несет для организма дополнительные риски. Поэтому избегайте покупки молочных коктейлей на улицах и в киосках.

Джерело: 24 канал