Медики рассказали, как можно быстро отрезветь

Для восстановления сил после приема спиртных напитков необходимо употребить витамины В1 и В6

Ученые Университета штата Иллинойс пришли к выводу, что витамины группы В способствуют усвоению алкоголя в организме и являются своеобразной профилактикой от похмелья. Такими свойствами обладают витамины В1 и В6. «Витамин В6 помогает быстрее переработать алкоголь, стимулирует активность печени и имеет детоксикационное действие. Установлено,



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Алкоголь

Для восстановления сил после приема спиртных напитков необходимо употребить витамины В1 и В6

Ученые Университета штата Иллинойс пришли к выводу, что витамины группы В способствуют усвоению алкоголя в организме и являются своеобразной профилактикой от похмелья. Такими свойствами обладают витамины В1 и В6.

«Витамин В6 помогает быстрее переработать алкоголь, стимулирует активность печени и имеет детоксикационное действие. Установлено, что 1200 миллиграммов этого витамина снижают симптомы похмелья в два раза. Витамин В1 стимулирует синтез фермента ацетил-КоА, с помощью которого завершается переработка этилового спирта до углекислого газа и воды», – отметил эксперт Шэйн Филлипс.

По словам ученых, лучше всего употреблять витамины в жидком виде. Для этого их нужно растворить в воде. В то же время не стоит принимать сразу два витамина В1 и В6, поскольку в таком случае в организме усвоится только один из них. Перерыв между приемом двух лекарственных средств должен составлять не менее четырех часов.

Кроме этого, специалисты рекомендуют позаботиться о выводе токсинов из организма. Этого можно достичь употреблением витамина С, который содержится в аскорбинке. Также стоит употреблять много воды, которая поможет восстановить водный баланс в организме.

Ученые подсчитали, что в течение месяца один из шести человек пьет алкоголь более четырех раз. Именно они оказываются в зоне риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому даже те, кто употребляет алкоголь в малых количествах, должны следить за своим здоровьем и ликвидировать негативное воздействие спиртных напитков на организм.