Бритни Спирс показала свои интенсивные тренировки с возлюбленным
- Сьогодні, 14:42
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Розсилка
Бритни Спирс с возлюбленным Сэмом
Артистка показала ряд упражнений, благодаря которым ей удается оставаться в форме
Американская поп-дива Бритни Спирс часто публикует в Instagram фото и видео со своих тренировок. На этот раз звезда выложила ролик, в котором показывает нарезка с разных ее занятий. В нем певица появляется вместе со своим 23-летним возлюбленным Сэмом Асгари.
Они выполняют сразу несколько упражнений. «Вместе сильнее», – коротко подписала ролик Бритни.
Поклонники певицы отметили, что Бритни мотивирует их, публикуя подобные видео: «Вау. Даже и не понял сразу, что на видео Бритни. Настоящее вдохновение», «Это видео дает мне силу и уверенность. Невероятно!», «Очень, очень хорошо», «Вы двое, очень классные».
Джерело: Сегодня