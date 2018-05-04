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    Бритни Спирс показала свои интенсивные тренировки с возлюбленным

    Артистка показала ряд упражнений, благодаря которым ей удается оставаться в форме
    Американская поп-дива Бритни Спирс часто публикует в Instagram фото и видео со своих тренировок. На этот раз звезда выложила ролик, в котором показывает нарезка с разных ее занятий. В нем певица появляется вместе со своим 23-летним возлюбленным Сэмом Асгари. Они выполняют сразу несколько упражнений. «Вместе сильнее», – коротко
    • Сьогодні, 14:42
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    Бритни Спирс с возлюбленным Сэмом
    Бритни Спирс с возлюбленным Сэмом

    Артистка показала ряд упражнений, благодаря которым ей удается оставаться в форме

    Американская поп-дива Бритни Спирс часто публикует в Instagram фото и видео со своих тренировок. На этот раз звезда выложила ролик, в котором показывает нарезка с разных ее занятий. В нем певица появляется вместе со своим 23-летним возлюбленным Сэмом Асгари.

    Они выполняют сразу несколько упражнений. «Вместе сильнее», – коротко подписала ролик Бритни.

    Поклонники певицы отметили, что Бритни мотивирует их, публикуя подобные видео: «Вау. Даже и не понял сразу, что на видео Бритни. Настоящее вдохновение», «Это видео дает мне силу и уверенность. Невероятно!», «Очень, очень хорошо», «Вы двое, очень классные».

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    Джерело: Сегодня

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