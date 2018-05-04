Бритни Спирс показала свои интенсивные тренировки с возлюбленным

Артистка показала ряд упражнений, благодаря которым ей удается оставаться в форме

Американская поп-дива Бритни Спирс часто публикует в Instagram фото и видео со своих тренировок. На этот раз звезда выложила ролик, в котором показывает нарезка с разных ее занятий. В нем певица появляется вместе со своим 23-летним возлюбленным Сэмом Асгари. Они выполняют сразу несколько упражнений. «Вместе сильнее», – коротко