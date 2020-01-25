Пьяццолла, Глюк и Мендельсон: что слушать в Национальной филармонии в последнюю неделю января



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В одном из концертов прозвучит симфония украинского композитора Дмитрия Бортнянского и симфония немецкого композитора-романтика Иоганнеса Брамса

Праздничный январь близится к концу - позади застолья и шумные компании. Самое время сосредоточится над важными делами, достать список с обещаниями на новый год и приступить к его исполнению. Если же такого не оказалось - один из пунктов мы подскажем. Начните уделять несколько вечеров в неделю концертам классической музыки - мы как раз подобрали самое интересное, что прозвучит в Национальной филармонии.

29 января состоится концерт с участием Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины под управлением Владимира Сиренко. А во Втором фортепианном концерте французского композитора-романтика Камиля Сен-Санса, первым исполнителем которого был сам автор, солисткой выступит известная американская пианистка Ирэна Портенко.

Программу этого вечера дополнят Концертная симфония украинского композитора Дмитрия Бортнянского, которая прозвучит в редакции Всеволода Сиренко, и Третья симфония немца Иоганнеса Брамса.

30 января – «Диалог влюбленных» («Dialog der verliebten») через музыку классиков Кристофа Виллибальда Глюка, Вольфганга Амадея Моцарт и Феликса Мендельсона-Бартольди.

Так, из фрагментов опер «Орфей и Эвридика» Глюка и «Идоменей» Моцарта сложится диалог тех влюбленных, которые являются главными персонажами в каждом из этих произведений – Орфея и Эвридики, Идаманта и Илии. Программу концерта дополнит мендельсоновский Концерт для двух фортепиано, где соло исполнит супружеская пара. Солистами выступят известные украинские музыканты: фортепианный дуэт «Kiev Piano Duo» – Александра Зайцева, Дмитрий Таванец, певицы Татьяна Журавель и Мария Березовская. Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата» в этот раз будет под руководством Богдана Шведа, который прилетит из Швейцарии.

31 января гостей ждет концерт-эссе «Астор “убийца” танго». Так называется авторский проект об истории танго известной киевской альтистки, режиссера Леонилы Кругликовой. В этот вечер будут звучать, в частности, популярные произведения Астора Пьяццоллы, Карлоса Гарделz, Херардо Родригеса в исполнении арстистов струнного квартета «Каприс-Классик» и перкуссиониста Виктора Мацко.

Ведь именно Астор Пьяццолла трансформировал «старое» танго и создал собственное. Леонила Кругликова замечает, что «фактически, Пьяццолла, посягнув на аргентинскую национальную святыню – канонизированное танго, превратил его в серьезную музыку...»

1 февраля состоится «Танго последней надежды» при участии Киевского камерного оркестра. Автор проекта, скрипач Назарий Пилатюк убежден, что «это очень эмоциональная программа, которая не оставит равнодушным никого... Особенно, когда вместе со мной играют такие замечательные музыканты, как пианист Петр Довгань и гитарист Антон Сопига».

Этот вечер состоит условно из двух компонентов: первый – это развлекательная музыка – собственно танго, популярность которого достигла кульминации в сороковые годы ХХ века. Однако, в это же время в Европе – Холокост и Вторая Мировая война – трагедии, которые также нашли свое воплощение в музыке композиторов разных поколений… Поэтому в этом концерте прозвучат известные произведения мировой классики и танго.