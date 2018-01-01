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    Курьез

    Девушка нарастила ресницы настолько, что не смогла открыть глаза

    Девушка из Канады слишком увлеклась коррекцией своей внешности, и не собирается останавливаться, несмотря на проблемы
    Жительница Канады Изабель Кан регулярно проводила процедуры по наращиванию ресниц. В результате этого у нее появилась сильная аллергия и образовался отек век. Из-за этого она не смогла открыть глаза. В прошлом году девушка проводила такие процедуры в среднем дважды в месяц. После предыдущего наращивания у нее также образовался небольшой отек. И
    • Сьогодні, 10:48
    • Розсилка
    Длинные ресницы
    Длинные ресницы

    Девушка из Канады слишком увлеклась коррекцией своей внешности, и не собирается останавливаться, несмотря на проблемы

    Жительница Канады Изабель Кан регулярно проводила процедуры по наращиванию ресниц. В результате этого у нее появилась сильная аллергия и образовался отек век. Из-за этого она не смогла открыть глаза.

    В прошлом году девушка проводила такие процедуры в среднем дважды в месяц. После предыдущего наращивания у нее также образовался небольшой отек. И когда она обратилась к мастерам салона красоты за консультацией, то ее заверили, что клей, который используется в этой процедуре – качественный.

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    Именно это побудило ее вновь взяться за наращивание век. Очередная процедура лишь усугубила состояние Изабель.

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    Отек ресниц, из-за которого она не могла открыть глаза, держался у нее в течение недели. Несмотря на это, девушка всерьез намерена в дальнейшем продолжать наращивание ресниц.

    Джерело: 24 канал

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