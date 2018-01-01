Девушка нарастила ресницы настолько, что не смогла открыть глаза

Девушка из Канады слишком увлеклась коррекцией своей внешности, и не собирается останавливаться, несмотря на проблемы

Жительница Канады Изабель Кан регулярно проводила процедуры по наращиванию ресниц. В результате этого у нее появилась сильная аллергия и образовался отек век. Из-за этого она не смогла открыть глаза. В прошлом году девушка проводила такие процедуры в среднем дважды в месяц. После предыдущего наращивания у нее также образовался небольшой отек. И



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Длинные ресницы

Девушка из Канады слишком увлеклась коррекцией своей внешности, и не собирается останавливаться, несмотря на проблемы

Жительница Канады Изабель Кан регулярно проводила процедуры по наращиванию ресниц. В результате этого у нее появилась сильная аллергия и образовался отек век. Из-за этого она не смогла открыть глаза.

В прошлом году девушка проводила такие процедуры в среднем дважды в месяц. После предыдущего наращивания у нее также образовался небольшой отек. И когда она обратилась к мастерам салона красоты за консультацией, то ее заверили, что клей, который используется в этой процедуре – качественный.

Именно это побудило ее вновь взяться за наращивание век. Очередная процедура лишь усугубила состояние Изабель.

Отек ресниц, из-за которого она не могла открыть глаза, держался у нее в течение недели. Несмотря на это, девушка всерьез намерена в дальнейшем продолжать наращивание ресниц.

Джерело: 24 канал