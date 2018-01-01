16-летняя дочь Синди Кроуфорд стала музой Карла Лагерфельда

Карл Лагерфельд нашел себе новую музу в лице юной модели и дочери Синди Кроуфорд - Кайи Гербер

В прошлом сезоне 16-летняя девушка впервые вышла на подиум на показе новых коллекций Prada, Versace, Calvin Klein, а теперь готовится выпустить свою собственную линию одежды с таким «монстром» модной индустрии, как креативный директор Chanel. Источники сообщают, что 84-летний модельер и начинающая модель, которая является новым



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Карл Лагерфельд нашел себе новую музу в лице юной модели и дочери Синди Кроуфорд - Кайи Гербер

В прошлом сезоне 16-летняя девушка впервые вышла на подиум на показе новых коллекций Prada, Versace, Calvin Klein, а теперь готовится выпустить свою собственную линию одежды с таким «монстром» модной индустрии, как креативный директор Chanel.

Источники сообщают, что 84-летний модельер и начинающая модель, которая является новым вдохновением Лагерфельда, сделают совместную коллекцию. Об этом рассказал генеральный директор бренда Karl Lagerfeld Пьер Паоло Риги: «Когда Карл впервые рассказал нам о идее создать совместную коллекцию с Кайей, мы были просто в восторге от того потенциала, который эти двое могут привнести в работу. С Кайей мы много работали в Лос-Анджелесе и Париже последние месяцы и можем сказать, что у нее очень страстный и ответственный подход к работе. Мы уверены, что новая коллекция вдохновить многих женщин».

Известно, что в коллекцию также войдут ювелирные украшения и солнечные очки, а называться она будет весьма лаконично – Karl Lagerfeld x Kaia. Сама Кайя, тем временем, отправилась на промо-мероприятие Chanel в Гонконге

Джерело: popcornnews