Лана Дель Рей показала татуировки в экстравагантной фотосессии
- Сьогодні, 16:21
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Певица примерила богемные наряды от премиальных брендов
Знаменитая американская певица Лана Дель Рей впервые за долгое время стала героиней модной фотосессии. Артистка появилась на обложке журнала C Magazine. В интервью, которое сопровождает снимки она рассказала о своем новом студийном альбоме и жизни в Калифорнии.
В частности, певица призналась, что считает свой последний студийный лонгплей Lust for Life более умиротворенным и гармоничным по сравнению со своими предыдущими музыкальными релизами.
«Последние два года моей жизни были относительно спокойными. Я думаю, что именно поэтому мой новый альбом получился таким гармоничным и умиротворенным. Раньше я работала над своей музыкой в дороге, во время туров, в постоянном стрессе 24/7. Я, как и раньше, много путешествую, но сейчас это совсем другой опыт», – говорит артистка.
О своей же личной жизни певица рассказывает, что любит Калифорнию за то, что этот регион предоставляет возможность активно проводить отдых.
На страницах мартовского номера C Magazine певица предстала в привычном для себя образе богемной дивы, примерив гламурные наряды из новых коллекций таких премиальных брендов, как Gucci, Versace и Louis Vuitton.
Джерело: 24 канал