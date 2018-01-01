Бритни Спирс вышла на красную дорожку в полупрозрачном мини

Артистка продолжает удивлять своей подтянутой фигурой

Поп-дива Бритни Спирс стала гостьей церемонии The Hollywood Beauty Awards 2018, которая состоялась в Лос-Анджелесе. В ходе мероприятия 36-летнюю артистку отметили в категории «Аромат года» за свой парфюм Fantasy In Bloom. Специально для этого праздника Спирс выбрала соблазнительный наряд. Он производил «голый» эффект и был



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Бритни Спирс

Артистка продолжает удивлять своей подтянутой фигурой

Поп-дива Бритни Спирс стала гостьей церемонии The Hollywood Beauty Awards 2018, которая состоялась в Лос-Анджелесе. В ходе мероприятия 36-летнюю артистку отметили в категории «Аромат года» за свой парфюм Fantasy In Bloom.

Специально для этого праздника Спирс выбрала соблазнительный наряд. Он производил «голый» эффект и был расшит стразами. Наряд дополнялся серебристыми босоножками на каблуке.

Как сообщалось ранее, Бритни Спирс недавно отрастила волосы, похудела, прошла курс процедур у косметолога, и ее карьера снова пошла вверх. Но с годами держать себя в форме Спирс становилось все труднее. Стилисты певицы пользовались необычными приемами, чтобы Бритни выглядела на сцене спортивной – они рисовали ей пресс, чтобы живот казался рельефным. Кроме интенсивных тренировок в спортзале, певица занимается йогой.

Джерело: Сегодня