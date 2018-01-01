  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Бритни Спирс вышла на красную дорожку в полупрозрачном мини

    Артистка продолжает удивлять своей подтянутой фигурой
    Поп-дива Бритни Спирс стала гостьей церемонии The Hollywood Beauty Awards 2018, которая состоялась в Лос-Анджелесе. В ходе мероприятия 36-летнюю артистку отметили в категории «Аромат года» за свой парфюм Fantasy In Bloom. Специально для этого праздника Спирс выбрала соблазнительный наряд. Он производил «голый» эффект и был
    • Сьогодні, 14:04
    • Розсилка
    Бритни Спирс
    Бритни Спирс

    Артистка продолжает удивлять своей подтянутой фигурой

    Поп-дива Бритни Спирс стала гостьей церемонии The Hollywood Beauty Awards 2018, которая состоялась в Лос-Анджелесе. В ходе мероприятия 36-летнюю артистку отметили в категории «Аромат года» за свой парфюм Fantasy In Bloom.

    Специально для этого праздника Спирс выбрала соблазнительный наряд. Он производил «голый» эффект и был расшит стразами. Наряд дополнялся серебристыми босоножками на каблуке.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Бритни Спирс вышла на красную дорожку в полупрозрачном мини
    Бритни Спирс вышла на красную дорожку в полупрозрачном мини
    Бритни Спирс вышла на красную дорожку в полупрозрачном мини
    Бритни Спирс вышла на красную дорожку в полупрозрачном мини

    Как сообщалось ранее, Бритни Спирс недавно отрастила волосы, похудела, прошла курс процедур у косметолога, и ее карьера снова пошла вверх. Но с годами держать себя в форме Спирс становилось все труднее. Стилисты певицы пользовались необычными приемами, чтобы Бритни выглядела на сцене спортивной – они рисовали ей пресс, чтобы живот казался рельефным. Кроме интенсивных тренировок в спортзале, певица занимается йогой.

    Читайте также: Тина Кароль сняла фильм по своему новому альбому «Интонации».

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    мода и красота актриса модель певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ