С пчелами на все тело. Дочь Виктора Ющенко сплагиатила фотосет Анджелины Джоли

Как призналась Виталина, без укусов насекомых не обошлось

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина решила продемонстрировать любовь к пчелам и привлечь внимание к процессам, которые могут привести к их полному исчезновению на Земле.

И сделала это общественная деятельница довольно необычным образом. Виталина рассказала отцу об акции актрисы Анджелины Джоли. Она продемонстрировала видео, в котором все тело звезды покрыто пчелами. После этого она тоже изъявила желание поддержать голливудскую звезду. Получив благословение отца начала подготовку.

«Я выросла в семье, где уважают природу и украинские традиции. Наверное, каждый человек в Украине знает, как мой отец ценит пчел. Очень рада, что он поддержал мое стремление, потому что ситуация действительно критическая. Вы спросите, было ли мне страшно? Нет, я с детства окутана любовью этих букашек и сейчас они нуждаются в наших объединенных усилиях и помощи», — объяснила свою позицию Виталина Ющенко.

Как призналась Виталина, без укусов насекомых не обошлось, но они носили единичный характер и не требовали вмешательства врачей.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.