Садовник нашел картину Густава Климта, похищенную 22 года назад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Я нашел эту коробку в черном мешке и сначала подумал, что это мусор, но потом я сразу же позвонил своему начальству», ― рассказал сам садовник

Вероятно, в стене музея ее оставили сами воры, ожидая, когда стихнет «шумиха» после кражи

В стене картинной галереи Ricci Oddi в итальянском городе Пьяченца нашли работу Густава Климта под названием «Женский портрет». Она была украдена из этого же музея в 1997 году. Об этом сообщает The Telegraph.

Картину нашел садовник музея, когда убирал плющ во дворе. Он увидел металлическую панель в стене, открыл ее и обнаружил сумку с картиной.

«Я нашел эту коробку в черном мешке и сначала подумал, что это мусор, но потом я сразу же позвонил своему начальству», ― рассказал сам садовник.

Полицейские предполагают, что картину туда спрятали сами же воры, чтобы забрать, когда пройдет «шумиха» в СМИ. Но после кражи картины в музее усилили меры безопасности, и воры после этого, видимо, не смогли ее забрать.