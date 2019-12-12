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    Жизнь

    Садовник нашел картину Густава Климта, похищенную 22 года назад

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    <p>&laquo;Я нашел эту коробку в черном мешке и сначала подумал, что это мусор, но потом я сразу же позвонил своему начальству&raquo;, ― рассказал сам садовник</p> <div></div> - Садовник нашел картину Густава Климта, похищенную 22 года назад

    «Я нашел эту коробку в черном мешке и сначала подумал, что это мусор, но потом я сразу же позвонил своему начальству», ― рассказал сам садовник

    Вероятно, в стене музея ее оставили сами воры, ожидая, когда стихнет «шумиха» после кражи

    В стене картинной галереи Ricci Oddi в итальянском городе Пьяченца нашли работу Густава Климта под названием «Женский портрет». Она была украдена из этого же музея в 1997 году. Об этом сообщает The Telegraph.

    Картину нашел садовник музея, когда убирал плющ во дворе. Он увидел металлическую панель в стене, открыл ее и обнаружил сумку с картиной.

    «Я нашел эту коробку в черном мешке и сначала подумал, что это мусор, но потом я сразу же позвонил своему начальству», ― рассказал сам садовник.

    Полицейские предполагают, что картину туда спрятали сами же воры, чтобы забрать, когда пройдет «шумиха» в СМИ. Но после кражи картины в музее усилили меры безопасности, и воры после этого, видимо, не смогли ее забрать.

     

    искусство
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