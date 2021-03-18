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    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год

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    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год

    Победителем конкурса стал фотограф и визуальный художник из Китая

    С появлением телефонов с камерами фотографом может стать каждый. Со временем появились и фотоконкурсы, которые специализируются на снимках, сделанных на мобильные и планшеты. Один из них — «The Mobile Photo Awards», который проводится еще с 2011 года.

    Любители и профессионалы своего дела могут посоревноваться в 20 различных категориях и стать победителями всего конкурса. В этот раз лучшим стал Дэн Лиу из Китая и его серии ярких фоторабот, сделанных на Apple iPhone11 ProMax.

    Победителем конкурса стал Дэн Лиу — фотограф и визуальный художник из Китая. Свои снимки-победители он сделал на Apple iPhone11 ProMax.

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    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год
    Смотрите лучшие работы с конкурса мобильной фотографии за 2020 год

    По словам членов жюри, для победы фотографам нужно предоставить сразу несколько снимков. Работы Дэна полностью соответствовали всем критериям, поэтому его и выбрали победителем. Один из судей, Родриго Ривас, так описал работы Дэна:

    Дэн успел побывать в 50 странах по всему миру и объездил более 100 городов у себя на родине. В своих поездках он исследует отношения в самых разных социальных и культурных группах. Дэн не только фотографирует сам, но и читает лекции для студентов в различных китайских ВУЗах.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: фотография искусство
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