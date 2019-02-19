Шарлиз Терон опровергла слухи о романе с Брэдом Питтом



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Шарлиз Тэрон и Брэд Питт

С конца прошлого года западные СМИ обсуждали тайный роман 43-летней Шарлиз Тэрон и 55-летнего Брэда Питта

Одни источники убеждали, что актеры встречаются уже несколько месяцев, другие, напротив, опровергали их слова, а сами звезды воздерживались от комментариев. Первой нарушить молчание решила звезда «Безумного Макса», рассказав на шоу Эллен ДеДженерес, что ни с кем не состоит в отношениях.

Шарлиз Терон пришла в гости к Эллен в рамках промо-кампании нового фильма «Та еще парочка», в котором снялась вместе с комедиантом Сетом Рогеном. Разумеется, без разговоров о личном не обошлось. В ходе обсуждения любимого шоу «Холостяк» актриса обмолвилась, что в данный момент одинока. «Сейчас у меня вообще никого нет», – сказала Шарлиз, и поклонники сочли эти слова за опровержение ее предполагаемого романа с Брэдом Питтом. Вероятно, инсайдер журнала People был прав, и актеров связывают только деловые отношения и общая рекламная кампания часового бренда Breitling.

Не успела актриса появиться на шоу, как таблоиды тут же переключились на звезду грядущего фильма «Однажды в Голливуде». На прошлой неделе анонимные источники сообщили, что на самом деле внимание Питта привлекла 21-летняя актриса Сидни Суини. С ней, по данным RadarOnline, он продолжает общаться с ноября прошлого года, когда съемки картины были окончены. Окажутся ли нынешние утверждения инсайдеров правдой или очередным вымыслом, покажет только время.

Джерело: popcornnews