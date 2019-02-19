Тэрон Эджертон спел песню Tiny Dancer в байопике Элтона Джона (видео)



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Студия Paramount показала фичуретку фильма «Рокетмен», в которой представляют исполнителя главной роли Тэрона Эджертона

Легендарного музыканта в фильме «Рокетмен» сыграл Тэрон Эджертон. Вместе с ним в картине снялись Брайс Даллас Ховард (мать Элтона Джона), Ричард Мэдден (его первый менеджер) и Джейми Белл (соавтор по текстам и музыке).

Сценарий фильма написал Ли Холл («Билли Эллиот»), а режиссёром выступил Декстер Флетчер («Эдди Орёл»). После увольнения Брайана Сингера постановщик заканчивал работу над другим музыкальным фильмом, «Богемской рапсодией», но его имя не внесли в титры.

Кинобиография Элтона Джона расскажет обо всех основных этапах жизни музыканта. Зрители увидят, как Джон, тогда ещё Реджиналд Дуайт, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального Олимпа.

В представленном видео рассказывают о работе Эджертона на съёмках. Например, актёр сам исполнял вокальные партии. В ролике он поёт одну из самых знаменитых песен Элтона Джона — Tiny Dancer. Журнал Rolling Stone внес её в свой список «500 величайших песен всех времён».

Изначально картину должен был снимать Майкл Грэйси («Величайший шоумен»), а главную роль планировал сыграть Том Харди, но в итоге оба выбыли из проекта.

В последний раз Эджертон появлялся на экранах в главной роли в фильме «Робин Гуд: Начало». В планах у актёра — вернуться к образу Эггси в триквеле Kingsman, работа над которым сейчас идёт.

Премьера «Рокетмена» запланирована на начало июня 2019 года.

Джерело: Киноафиша