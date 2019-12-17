55-летнюю Монику Беллуччи заметили на прогулке с молодым экс-любовником



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Поклонники Беллуччи решили, что актриса и художник решили начать все сначала

Итальянская актриса рассталась с Николасом Лефевром несколько месяцев назад

Папарацци поймали в объектив знаменитую актрису Монику Беллуччи, которая гуляла по парижским улочкам с экс-бойфрендом Николасом Лефевром. Пара рассталась в июне этого года, о чем актриса официально заявила общественности. Однако несколько месяцев спустя итальянка дала повод думать, что французский художник снова нашел путь к сердцу бывшей возлюбленной.

Голливудская звезда для прогулки с бывшим оделась в платье, пальто и сапоги – все черного цвета. Поклонники Моники Беллуччи разделились на два лагеря: одни считают, что актриса и художник решили начать все сначала, другие уверены, что бывших любовников теперь связывает только дружба.