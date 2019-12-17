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    Шоу-биз

    Кэти Перри в сексуальном образе Мэрилин Монро нарядила елку (фото)

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    <p>35-летняя Кэти Перри начала подготовку к Рождеству</p> <div></div> - Кэти Перри в сексуальном образе Мэрилин Монро нарядила елку (фото)

    35-летняя Кэти Перри начала подготовку к Рождеству

    instagram.com/katyperry

    Возлюбленная 42-летнего Орландо Блума снялась в откровенной фотосессии

    Американская поп-звезда Кэти Перри примерила один из эффектных образов секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро. Перри выбрала декольтированное красное платье без бретелей.

    Кэти показала, как украшает рождественскую елку. Певица отметила, что до главного праздника осталось всего 10 дней. «Что же Санта оставит под этим прекрасным деревом», – мечтательно отметила Перри.

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    Кэти Перри в сексуальном образе Мэрилин Монро нарядила елку (фото)
    Кэти Перри в сексуальном образе Мэрилин Монро нарядила елку (фото)
    Кэти Перри в сексуальном образе Мэрилин Монро нарядила елку (фото)
    Кэти Перри в сексуальном образе Мэрилин Монро нарядила елку (фото)
    Кэти Перри в сексуальном образе Мэрилин Монро нарядила елку (фото)
    Кэти Перри в сексуальном образе Мэрилин Монро нарядила елку (фото)
    Кэти Перри в сексуальном образе Мэрилин Монро нарядила елку (фото)
    instagram.com/katyperry

    Поклонники восхитились ее новогодним образом. Они отметили поразительное сходство певицы с Монро. «Вылитая Мэрилин, шикарный образ», «Сексуальная снегурочка», «Прекрасное платье, создает настроение», «Вы очень соблазнительная, повезло Орландо», — заявили фолловеры.

     

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