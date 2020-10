Шоу «Маскарад»: телеканал Ахметова обвинил канал Коломойского в плагиате



Канал «Украина» намерен подать в суд

Телеканал «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову, сделал заявление о шоу «Маскарад» от канала олигарха Игоря Коломойского «1+1». В и заявлении канал «Украина» обвинил «1+1» в «пиратской поведении».

публикует полный текст заявления.

«3 октября 2020 в 20:20 в эфире телеканала «1+1» вышла программа «Маскарад», в которой неправомерно использованы все ключевые форматные элементы всемирно известного формата The Masked Singer, права на адаптацию которого телеканал «Украина» приобрел у компании Fremantle весной 2020 года.

ООО «ТРК «Украина», как правообладатель формата The Masked Singer на территории Украины, считает, что пиратское поведение телеканала «1+1» в отношении формата The Masked Singer нарушает права и законные интересы телеканала «Украина». Вопрос о нарушении прав ООО «ТРК «Украина» будет передан в суд. Также телеканал «Украина» обратится за защитой своих прав в Международную организацию по признанию и защите форматов FRAPA (Format Recognition and Protection Association).

Откровенный плагиат со стороны общенационального вещателя, который проиграл открытую борьбу за покупку прав на адаптацию успешного международного формата телеканала «Украина», нивелирует принципы честной конкуренции на отечественном рынке аудиовизуальной продукции, разрушает правовые основы построения цивилизованного рынка авторских прав и международную репутацию Украины как страны, в которой вещатели уважают и защищают права интеллектуальной собственности.

Учитывая беспрецедентное нарушение телеканалом «1+1» авторского права в отношении успешного международного формата и репутационные риски, которые этот поступок имеет для государства Украина, телеканал «Украина» обращается к действующему Министру культуры и информационной политики Украины, Почетному президенту и многолетнему руководителю группы «1+1 Медиа» Александру Ткаченко с призывом выразить свою публичную позицию относительно действий телеканала «1+1» по подделке формата и последствий, которые эти действия будут иметь для международного имиджа страны».

Пока нет ответа от канала «1+1». В то же время выход шоу запланировано на 20:20 каждую субботу.

В субботу, 3 октября, на телеканале «1 + 1» состоялась премьера шоу «Маскарад», премьерный выпуск продемонстрировал высокие показатели телесмотрения. В первом выпуске зрители увидели борьбу звездных команд ПТП и MONATIK и выступления нескольких персонажей. По правилам проекта, в каждом эпизоде один из фантастических героев, который лучше всех замаскировался, отправляется сразу в суперфинал, а двое попадают в «зону риска». Решение об этом принимает ведущий и рефери проекту Юрий Горбунов, опираясь также на мнения звездных команд и реакцию зрительного зала. Звездные команды соревнуются в конкурсах за право первыми отгадать имя супергероя.