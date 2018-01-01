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    Скандальную любовницу российского олигарха арестовали в Таиланде

    Насте Рыбке грозит штраф и депортация из дальневосточной страны
    Московская работница эскорт-услуг Настя Рыбка, оскандалившаяся после публикации своих откровенных рассказов о сексуальных отношениях с российским олигархом Олегом Дерипаской, была задержана в Таиланде. Причиной ареста стало то, что она проводила в этой стране нелегальный «секс-тренинг». Вместе с ней правоохранители задержали на острове
    • Сьогодні, 12:07
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    Настя Рыбка
    Настя Рыбка

    Насте Рыбке грозит штраф и депортация из дальневосточной страны

    Московская работница эскорт-услуг Настя Рыбка, оскандалившаяся после публикации своих откровенных рассказов о сексуальных отношениях с российским олигархом Олегом Дерипаской, была задержана в Таиланде. Причиной ареста стало то, что она проводила в этой стране нелегальный «секс-тренинг».

    Вместе с ней правоохранители задержали на острове Лан еще девятерых россиян. В данный момент они находятся в следственном изоляторе и ожидают суда.  

    Пол информации прессы, вечером 25-го февраля полиция провела рейд в одном из отелей и обнаружила группу из 43 российских туристов. Эти мужчины и женщины пришли туда с целью пройти секс-тренинг. Каждый из них при этом уплатил приблизительно по $625. За эту сумму их должны были научить, как доводить партнера до оргазма, а также дать соответствующий сертификат.

    Кроме самой Рыбки, одним из «тренеров» выступал й ее собственный «гуру», некий Алекс Лесли. Он тоже находится под стражей.

    Одному из инструкторов предъявлено обвинение в превышении срока пребывания в Таиланде. Еще трех обвинили в незаконном въезде, а остальных – в незаконной трудовой деятельности.

    Последнее по местному законодательству карается лишением свободы и/или штрафом в размере $3 тыс. СМИ предполагают, что Насте Рыбке придется уплатить штраф и пройти процедуру депортации.

    Ранее Рыбке пришлось пройти и через российскую тюрьму. Тогда девушку обвинили в публикации видеоролика с сексом в публичном месте, который сняла вместе с подругой. По слова самой девушки, выбраться из той ситуации ей помог сам Дерипаска.

     

    Джерело: Табло ID

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