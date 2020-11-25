Скульптор создает миниатюрные копии трущоб: удивительные фото
Множество мелких деталей создают реалистичную атмосферу городских пейзажей
Австралийский художник Джошуа Смит (Joshua Smith) не просто любит старые здания, он создает миниатюрные копии улиц, домов, трущоб при помощи картона, клея и красок. Автор уделяет так много внимания деталям, что его миниатюрные проекты можно легко принять за снимки реальных объектов.
Внимательно присмотревшись к маломасштабным композициям, можно увидеть крошечные рекламные баннеры, граффити на стенах, ржавчину на домах, жвачку на тротуаре, микроскопические стаканы кофе и даже окурки в мусорном баке. Множество мелких деталей создают реалистичную атмосферу городских пейзажей, передают ритм жизни мегаполисов. На создание одной композиции у художника уходит от нескольких дней до нескольких месяцев кропотливого труда, в зависимости от габаритов. Самый большой объект может уместиться на двух ладонях.
«Я хочу, чтобы зрители, увидев фото моих работ, поверили, что мои объекты по-настоящему реальны», — говорит Джошуа и демонстрирует свои удивительные миниатюрные миры по всему свету в галереях Лондона, Парижа, Берлина, Мельбурна, Гонконга. Давайте и мы посмотрим.
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