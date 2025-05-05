У чому секрет успіху Білла Гейтса і Марка Цукерберга: неочікуваний висновок вчених

Білл Гейтс та Марк Цукерберг та Стів Джобс шульги, що може бути одним із їх «секретів» успіху

Американського мільярдера Білла Гейтса та засновника компанії Meta Марка Цукерберга визнано одними з найуспішніших генеральних директорів у світі. Нещодавно вчені розкрили несподіваний секрет їхнього успіху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Дослідники вважають, що нарешті дійшли розуміння, в чому полягає особливість цих видатних особистостей. Першими на думку спадають такі чинники, як сильні лідерські якості, стратегічне мислення або вміння ефективно комунікувати.

«Але, згідно з дослідженням бізнес-школи Дональда Костелло, відповідь набагато простіша. Усі три гендиректори (йдеться, зокрема, і про засновника Apple Стіва Джобса – «Главком») – як і багато інших – шульги», – сказано у публікації.

Вчені з різних країн неодноразово відмічали, що люди, які пишуть лівою рукою, мають великий ораторський талант, що є необхідною вимогою для досягнення політичних успіхів. Серед людей шульг багато відомих політиків – Фідель Кастро, Вінстон Черчилль, Гаррі Трумен, Джеральд Рудольф Форд, Рональд Рейган, Джордж Буш, Білл Клінтон, Бенджамін Франклін, Махатма Ганді, Барак Обама та інші. Серед геніальних художників лівою рукою писали Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, Пабло Пікассо, Пітер Пауль Рубенс. Серед музичних геніїв таку особливість мали Нікколо Паганіні, Бетховен, Моцарт, Шопен. Також лівші Стінг, Пол Маккартні, Селін Діон, Емінем та Рікі Мартін.

Daily Mail додає, що команда вчених вивчила більш ніж 1 тис. гендиректорів у 472 компаніях. Результати дослідження показали зв'язок між главами-шульгами та кращими розробками, унікальними патентами та вищим прибутком для компаній.

На рішення гендиректорів можуть впливати такі фактори, як сім'я, генетика, освіта, кар'єрне зростання – весь спектр досвіду, який робить його тим, хто він є, наголосив співавтор дослідження професор Лонг Чен.

Нагадаємо, донька Білла Гейтса розповіла про рідкісний синдром, діагностований у її батька. Дочка американського мільярдера Білла Гейтса Фібі повідомила, що у її батька було діагностовано синдром Аспергера – один із розладів аутистичного спектра.