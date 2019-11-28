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    Жизнь

    Спасеннная из горящего леса в Австралии коала умерла

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    <p>В сети запустили в соцсетях хештег #RIPLewis</p> <div></div> - Спасеннная из горящего леса в Австралии коала умерла

    В сети запустили в соцсетях хештег #RIPLewis

    Животное получило ожоги, несопоставимые с жизнью

    В Австралии с сентября бушуют лесные пожары, из-за которых под угрозой находятся тысячи коал. Несмотря на старания местных жителей и спасательных служб, некоторых животных спасти не удается. Так, на прошлой неделе австралийка Тони Доэрти бросилась в горящий лес, чтобы вынести оттуда коалу.

    Женщина сняла с себя рубашку и, завернув в нее животное, вынесла его из огня. Доэрти отвезла коалу в приют, где ему начали оказывать необходимую помощь. Но, к сожалению, ожоги оказались слишком сильные. В приюте решили усыпить Льюиса, чтобы облегчить его страдания. Об этом сообщает CNN.

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    После того как история про спасение Льюиса разлетелась по СМИ и соцсетям, многие пользователи стали следить за судьбой бедняги. А после его смерти даже запустили в соцсетях хештег #RIPLewis. В своих постах люди не только сожалеют о смерти коалы, но и обращают внимание на необходимость остановить дальнейшее изменение климата.

     

    в мире животных лесной пожар умер лес животные
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