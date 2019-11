Спасеннная из горящего леса в Австралии коала умерла

Животное получило ожоги, несопоставимые с жизнью

В Австралии с сентября бушуют лесные пожары, из-за которых под угрозой находятся тысячи коал. Несмотря на старания местных жителей и спасательных служб, некоторых животных спасти не удается. Так, на прошлой неделе австралийка Тони Доэрти бросилась в горящий лес, чтобы вынести оттуда коалу.

Hundreds of koalas are feared dead as bushfires spread across Australia's east coast, ravaging their main habitat



