Спасеннная из горящего леса в Австралии коала умерла



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В сети запустили в соцсетях хештег #RIPLewis

Животное получило ожоги, несопоставимые с жизнью

В Австралии с сентября бушуют лесные пожары, из-за которых под угрозой находятся тысячи коал. Несмотря на старания местных жителей и спасательных служб, некоторых животных спасти не удается. Так, на прошлой неделе австралийка Тони Доэрти бросилась в горящий лес, чтобы вынести оттуда коалу.

Hundreds of koalas are feared dead as bushfires spread across Australia's east coast, ravaging their main habitat



[tap to expand] https://t.co/E2zRbGq1nP pic.twitter.com/JncnaxAFii — BBC News (World) (@BBCWorld) November 20, 2019

Женщина сняла с себя рубашку и, завернув в нее животное, вынесла его из огня. Доэрти отвезла коалу в приют, где ему начали оказывать необходимую помощь. Но, к сожалению, ожоги оказались слишком сильные. В приюте решили усыпить Льюиса, чтобы облегчить его страдания. Об этом сообщает CNN.

После того как история про спасение Льюиса разлетелась по СМИ и соцсетям, многие пользователи стали следить за судьбой бедняги. А после его смерти даже запустили в соцсетях хештег #RIPLewis. В своих постах люди не только сожалеют о смерти коалы, но и обращают внимание на необходимость остановить дальнейшее изменение климата.