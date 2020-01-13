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    Шоу-биз

    Тина Кароль восхитила поклонников экстремальным декольте в роскошном платье

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    <p>Роскошный праздничный образ вызвал ажиотаж в сети</p> <div></div> - Тина Кароль восхитила поклонников экстремальным декольте в роскошном платье

    Роскошный праздничный образ вызвал ажиотаж в сети

    Фото: instagram.com/tina_karol/

    Певица выбрала наряд одного из любимых украинских брендов

    Украинская поп-дива Тина Кароль побаловала поклонников результатами роскошного фотосета в воздушном вечернем платье. Артистка облачилась в невесомый наряд, который подчеркнул ее роскошный бюст. Вечернее платье авторства одного из любимых украинских брендов Тины - Dafna May.

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    Тина Кароль восхитила поклонников экстремальным декольте в роскошном платье
    Тина Кароль восхитила поклонников экстремальным декольте в роскошном платье
    Фото: instagram.com/tina_karol/

    Роскошный праздничный образ вызвал ажиотаж в сети – поклонники звезды тут же начали называть ее принцессой и даже королевой.

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    знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес
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