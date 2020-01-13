Тина Кароль восхитила поклонников экстремальным декольте в роскошном платье



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Роскошный праздничный образ вызвал ажиотаж в сети Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица выбрала наряд одного из любимых украинских брендов

Украинская поп-дива Тина Кароль побаловала поклонников результатами роскошного фотосета в воздушном вечернем платье. Артистка облачилась в невесомый наряд, который подчеркнул ее роскошный бюст. Вечернее платье авторства одного из любимых украинских брендов Тины - Dafna May.

Роскошный праздничный образ вызвал ажиотаж в сети – поклонники звезды тут же начали называть ее принцессой и даже королевой.