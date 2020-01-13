Тина Кароль восхитила поклонников экстремальным декольте в роскошном платье
Роскошный праздничный образ вызвал ажиотаж в сети
Фото: instagram.com/tina_karol/
Певица выбрала наряд одного из любимых украинских брендов
Украинская поп-дива Тина Кароль побаловала поклонников результатами роскошного фотосета в воздушном вечернем платье. Артистка облачилась в невесомый наряд, который подчеркнул ее роскошный бюст. Вечернее платье авторства одного из любимых украинских брендов Тины - Dafna May.
Фото: instagram.com/tina_karol/
Роскошный праздничный образ вызвал ажиотаж в сети – поклонники звезды тут же начали называть ее принцессой и даже королевой.
Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»