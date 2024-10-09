Спецзамовлення для дружини: Цукерберг придбав унікальний мінівен Porsche (фото)

Цукерберг звернувся до компанії West Coast Customs, щоб перетворити Porsche Cayenne Turbo GT на сімейний автомобіль з розсувними дверима

Модифікований Cayenne має два передніх сидіння, два в середньому ряду і, ймовірно, ще два в третьому ряду

Марк Цукерберг став власником ексклюзивного Porsche Cayenne, модифікованого під «мінівен» з розсувними дверима. Про це стало відомо із соціальних мереж Цукерберга та порталу motor1.

Автомобіль був створений на спеціальне замовлення для його дружини Прісцили Чан. Коли вона висловила бажання мати мінівен, а Porsche таких не виробляє, мільярдер вирішив створити його самостійно. Він звернувся до компанії West Coast Customs, щоб перетворити Porsche Cayenne Turbo GT на сімейний автомобіль з розсувними дверима.

фото: instagram / zuck

У своєму пості в Instagram Цукерберг заявив, що особисто розробив дизайн цього незвичайного транспортного засобу. Хоча точна вартість проєкту не розголошується, варто зазначити, що стандартна версія Cayenne Turbo GT коштує понад $200 тис.

Модифікований Cayenne має два передніх сидіння, два в середньому ряду і, ймовірно, ще два в третьому ряду. До слова, у Цукербергів троє дітей.

фото: instagram / zuck

Видання нагадує, що це вже не перший експеримент Porsche з форматом мінівена. У 2018 році компанія представила концепт Vision Renndienst – електричний шестимісний мінівен, хоча він так і залишився лише масштабною моделлю.

Нагадаємо, це вже не перший оригінальний подарунок від бізнесмена для своєї коханої. Раніше він замовив статую у вигляді своєї 39-річної дружини, яку поставив у себе в саду. Фото Прісцилли поряд з її кам'яною копією Марк виклав в Instagram. Статую жінки Марк замовив у відомого американського митця Даніеля Аршама і вона зображує матір трьох дітей, яка стоїть у розвіяному вітром срібному одязі.

До слова, смарт-окуляри стануть головним пристроєм до 2030 року. Але це зовсім не означає, що інші гаджети перестануть існувати: комп'ютери і телефони так само будуть використовуватися, але рідше. Про це заявив Марк Цукерберг.

На думку Цукерберга, коли на перший план вийдуть окуляри, то смартфони стануть більше часу просто лежати в кишені.