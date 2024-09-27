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Найбільший позашляховик Ford показали до прем'єри (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Найбільший позашляховик Ford показали до прем'єри (фото)
Ford Expedition отримав діодну підсвітку передньої частини
фото: Ford

Новий Ford Expedition збереже раму і кутастий дизайн, проте стане сучаснішим усередині

Опубліковано офіційні тизери Ford Expedition п’ятої генерації. Великий рамний позашляховик змінить покоління услід за своїм розкішним побратимом Lincoln Navigator. Прем’єра моделі запланована на 3 жовтня, а її продажі стартують у кінці року, повідомляється на сторінці Ford у Facebook.

На фото можна побачити передню частину Ford Expedition 2025 із широкою решіткою радіатора, великими фарами та діодним підсвічуванням.

Новий Ford Expedition раніше бачили на тестах
Новий Ford Expedition раніше бачили на тестах
фото: edmunds

Раніше новий Ford Expedition помітили під час тестів. Позашляховик зберігає знайомий двооб’ємний силует. Як і раніше, модель пропонуватимуть у стандартній 5,3-метровій та подовженій 5,6-метровій версіях, тобто вона залишиться найбільшим позашляховиком Ford.

У салоні за прикладом Lincoln Navigator встановлять 48-дюймовий дисплей на всю ширину передньої панелі. Позашляховик запропонують у версіях на 7 та 8 місць. Очікується і розширення комплектації моделі.

Новий Ford Expedition збереже 3,5-літровий V6 твін-турбо, проте його потужність зросте та перевищить 400 сил. У парі з ним працюватиме 10-ступінчастий автомат, а привід може бути заднім або повним.

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Джерело
Теги: Ford автомобіль

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