Паркування на велосмузі: які штрафи світять водіям

Водії, які залишають автівки у непризначених для цього місцях отримують штраф у розмірі 340 грн.

Патрульні будуть притягати до відповідальності винних керманичів

Водії, які залишають автівки у непризначених для цього місцях та перешкоджають руху велосипедистів, отримують штраф у розмірі 340 грн. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Патрульні будуть притягати до відповідальності винних керманичів. Водії, які залишають автівки у непризначених для цього місцях та перешкоджають руху велосипедистів, отримують штраф у розмірі 340 грн.

Тож правоохоронці закликають містян економити свій бюджет та поважати інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, як застерігає компанія Select Car Leasing, необережний проїзд через калюжі може призвести до штрафу у розмірі 5 тис. фунтів стерлінгів (близько 270 тис. грн) у Великій Британії. В Україні законодавство також передбачає покарання за такі дії. Згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водіїв можуть оштрафувати за створення перешкод або небезпеки для руху інших транспортних засобів чи пішоходів.