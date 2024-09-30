Час українських номерів минув: Німеччина вводить нові правила для біженців із авто

Щоб придбати німецькі номери, українці повинні надати до відповідних органів посвідчення особи з прізвищем, написаним латинськими літерами, українські документи на автомобіль, а також страховий поліс

З 1 жовтня набувають чинності нові правила реєстрації автомобілів для біженців з України, які мешкають у Німеччині понад рік. Тепер їм необхідно пройти реєстрацію транспортних засобів, отримати німецькі номери та сплатити мита. Ці зміни покликані покращити контроль за дорожньою ситуацією, проте викликають питання щодо їх реалізації та впливу на переселенців. Про це пише Aussiedlerbote.

Як повідомило видання, 30 вересня – останній день, коли автомобілі без німецьких номерів можуть їздити дорогами Німеччини. З 1 жовтня набувають чинності нові правила реєстрації автотранспортних засобів. Насамперед, нові правила торкнуться біженців з України, які перебралися до Німеччини після початку війни та проживають на території країни понад рік.

Все по процедурі

Федеральна влада наголошує, що можливість громадянам України експлуатувати свої автомобілі без німецької реєстрації була тимчасовим винятковим заходом. І ось тепер цей час минув. Якщо біженці збираються й надалі користуватися своїми автомобілями на території Німеччини, вони мають пройти процедуру реєстрації своїх автотранспортних засобів, отримати німецькі номерні знаки та сплатити мита.

Зробити це нескладно. Для зручності власників авто Федеральне міністерство транспорту разом із земельною владою розробило спеціальну анкету, де все докладно викладено. Так, щоб придбати німецькі номери та стати повноправними учасниками руху власники повинні надати до відповідних органів посвідчення особи з прізвищем, написаним латинськими літерами, українські документи на автомобіль, а також страховий поліс. При цьому всі документи мають бути у паперовому вигляді – жодні електронні версії не розглядатимуться.

Митниця дає добро

Крім того, автомобілі слід поставити на облік у митних органах. Втім, для тих, хто обрав Євросоюз як постійне місце проживання, Міністерство транспорту ФРН передбачило пільгу: якщо транспортний засіб буде визнано «майном переселенця» (Übersiedlungsgut), мита за нього можна не платити.

До вступу нових правил, нагадаємо, власники автомобілів з українськими номерами могли не реєструвати свої транспортні засоби в установленому порядку, якщо у них була страховка, що діє, а також якщо їх автомобіль не становить загрози для безпеки.

Скільки українських авто у ФРН ніхто не знає

Як пише видання, скільки автомобілів з українськими номерами колесить сьогодні дорогами Німеччини, точно не можуть сказати навіть у Мінтрансі ФРН. Адже автомобілі, які не мають німецьких реєстраційних знаків, практично не піддаються повноцінному контролю, що, у свою чергу, не сприятливим чином відбивається на дорожній ситуації в країні.

Нагадаємо, інтеграція українських біженців у німецький ринок праці довгий час була на низькому рівні, але зараз показники почали різко зростати. Цього вересня 8500 громадян України розпочали роботу на первинному ринку праці, навчання або самозайнятості – це більш ніж удвічі більше, ніж у вересні 2023 року.