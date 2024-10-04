В Енергодарі підірвано колаборанта, який займав керівну посаду на ЗАЕС (відео)

За даними розвідки, підірваний зрадник причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації

У тимчасвово окупованому Енергодарі вибухнула автівка так званого «начальника фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«4 жовтня 2024 року близько сьомої ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець – «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович», – розповіли розвідники.

За їхніми даними, Короткий – колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян із проукраїнською позицією.

В Енергодарі вибухнув воєнний злочинець ― «начальник фізичної охорони» окупованої ЗАЕС Короткий - ГУР МО



👤 Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. pic.twitter.com/TmPSaJzJnC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 4, 2024

Крім того, як зазначає ГУР, Короткий брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян Енергодару. А також постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії російського диктатора Володимир Путіна «Единая Россия», очолював в Енергодарі так звану «раду депутатів».

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки затримали та повідомили про підозру колишньому співробітнику «Дар’ївської колонії», який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після звільнення захопленої території чоловік пішов служити в ТЦК в Одеській області.

До слова, раніше на окупованій частині України підірвали машину астраханського депутата Дениса Харитонова. Автівка згоріла вщент.