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В Енергодарі підірвано колаборанта, який займав керівну посаду на ЗАЕС (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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В Енергодарі підірвано колаборанта, який займав керівну посаду на ЗАЕС (відео)
Автівка, у якій їхав Андрій Короткий
скриншот відео ГУР

За даними розвідки, підірваний зрадник причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації

У тимчасвово окупованому Енергодарі вибухнула автівка так званого «начальника фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«4 жовтня 2024 року близько сьомої ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець – «начальник фізичної  охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович», – розповіли розвідники.

За їхніми даними, Короткий – колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян із проукраїнською позицією.

Крім того, як зазначає ГУР, Короткий брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян Енергодару. А також постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії російського диктатора Володимир Путіна «Единая Россия», очолював в Енергодарі так звану «раду депутатів».

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки затримали та повідомили про підозру колишньому співробітнику «Дар’ївської колонії», який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після звільнення захопленої території чоловік пішов служити в ТЦК в Одеській області. 

До слова, раніше на окупованій частині України підірвали машину астраханського депутата Дениса Харитонова. Автівка згоріла вщент.

Теги: вибух автомобіль окуповані території колабораціонізм Енергодар Запорізька АЕС

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