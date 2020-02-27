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    Шоу-биз

    Рита Ора бросила сына Джуда Лоу после трехмесячного романа

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    <p>29-летняя британская певица и актриса познакомилась с 23-летним парнем на съемках фильма</p> <div></div> - Рита Ора бросила сына Джуда Лоу после трехмесячного романа

    29-летняя британская певица и актриса познакомилась с 23-летним парнем на съемках фильма

    Старшему сыну Джуда Лоу прочат судьбу голливудского мачо и сердцееда

    Лоу-младший играет главную роль в ремейке фильма про Оливера Твиста по роману Чарльза Диккенса. Действие происходит в Лондоне в наши дни. Одну из главных ролей в картине исполнила Рита Ора. На съемках между молодыми людьми вспыхнула страсть, сообщает Daily Mail.

     «Рита действительно сблизилась с Раффом на съемочной площадке. Между ними была отличная химия. Хотя они просто принимали каждый день таким как он есть и не спешили ничего маркировать или двигаться слишком быстро», — сообщил источник.

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    Рита Ора бросила сына Джуда Лоу после трехмесячного романа
    Рита Ора бросила сына Джуда Лоу после трехмесячного романа
    Рита Ора бросила сына Джуда Лоу после трехмесячного романа
    Рита Ора бросила сына Джуда Лоу после трехмесячного романа
    Рита Ора бросила сына Джуда Лоу после трехмесячного романа
    Рита Ора бросила сына Джуда Лоу после трехмесячного романа

    О романе известной певицы и восходящей звезды всерьез заговорили после того, как они вместе веселились на вечеринке в Лондоне. Модное заведение они покидали вместе, держась за руки. После этого папарацци ловили их еще несколько раз, когда они откровенно флиртовали на съемочной площадке и всякий раз старались уединиться.

    Однако в окружении звезд говорят, что роман не выдержал испытания расстоянием. Рита сейчас большую часть времени проводит в США, в то время как Рафф остается в Великобритании.

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