Рита Ора бросила сына Джуда Лоу после трехмесячного романа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

29-летняя британская певица и актриса познакомилась с 23-летним парнем на съемках фильма

Старшему сыну Джуда Лоу прочат судьбу голливудского мачо и сердцееда

Лоу-младший играет главную роль в ремейке фильма про Оливера Твиста по роману Чарльза Диккенса. Действие происходит в Лондоне в наши дни. Одну из главных ролей в картине исполнила Рита Ора. На съемках между молодыми людьми вспыхнула страсть, сообщает Daily Mail.

«Рита действительно сблизилась с Раффом на съемочной площадке. Между ними была отличная химия. Хотя они просто принимали каждый день таким как он есть и не спешили ничего маркировать или двигаться слишком быстро», — сообщил источник.

О романе известной певицы и восходящей звезды всерьез заговорили после того, как они вместе веселились на вечеринке в Лондоне. Модное заведение они покидали вместе, держась за руки. После этого папарацци ловили их еще несколько раз, когда они откровенно флиртовали на съемочной площадке и всякий раз старались уединиться.

Однако в окружении звезд говорят, что роман не выдержал испытания расстоянием. Рита сейчас большую часть времени проводит в США, в то время как Рафф остается в Великобритании.