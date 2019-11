Джонни Депп поставит мюзикл о жизни Майкла Джексона



В роли рассказчика выступит перчатка

Вместе с актерами на сцене появятся куклы участников Jackson 5 в натуральную величину

Голливудский актер Джонни Депп продюсирует мюзикл For The Love Of A Glove о жизни Майкла Джексона. В роли рассказчика музыкального представления выступит знаменитая белая перчатка певца. Об этом сообщает Page Six.

Перчатка Майкла Джексона

Вместе с актерами на сцене появятся куклы участников Jackson 5 и других знаменитостей в натуральную величину.

Джексон носил перчатку на левой руке, у него их было несколько. Многие из них попали в музеи и на аукционы.