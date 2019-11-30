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    Шоу-биз

    Джонни Депп поставит мюзикл о жизни Майкла Джексона

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    <p>В роли рассказчика выступит перчатка</p> <div></div> - Джонни Депп поставит мюзикл о жизни Майкла Джексона

    В роли рассказчика выступит перчатка

    Вместе с актерами на сцене появятся куклы участников Jackson 5 в натуральную величину

    Голливудский актер Джонни Депп продюсирует мюзикл For The Love Of A Glove о жизни Майкла Джексона. В роли рассказчика музыкального представления выступит знаменитая белая перчатка певца. Об этом сообщает Page Six.

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    Перчатка Майкла Джексона

    Вместе с актерами на сцене появятся куклы участников Jackson 5 и других знаменитостей в натуральную величину.

    Джексон носил перчатку на левой руке, у него их было несколько. Многие из них попали в музеи и на аукционы.

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
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