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    Шоу-биз

    Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер и 35-летняя Хлои Кардашьян повеселились на праздновании 50-летия рэпера Пи Дидди</p> <div></div> - Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)

    22-летняя Кайли Дженнер и 35-летняя Хлои Кардашьян повеселились на праздновании 50-летия рэпера Пи Дидди

    instagram.com/kyliejenner/

    Звездные родственницы выбрали провокационные наряды, обнажив свою грудь

    Наследницы клана Кардашьян-Дженнер стали гостьями празднования юбилей Пи Дидди, которое он устроил в своем особняке в Лос-Анджелесе. Для нового выхода в свет Кайли выбрала откровенный наряд черного цвета - платье с глубоким декольте и «опасным» разрезом до бедра. На контрасте с нарядом сестры свой образ продумала Хлои Кардашьян. Участница реалити-шоу выбрала брючный костюм с удлиненным жакетом.

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    Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)
    Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)
    Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)
    Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)
    Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)
    Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)
    Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)
    Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)
    Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)
    Забыли надеть бюстгальтеры: Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян засветили обнаженную грудь (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Поклонники восхитились нарядами звездных сестер и похвалили их за смелость. «С такими фигурами можно вообще в полураздетом виде ходить. Хотя, подождите. Вы и так ходите», «Очень стильно и элегантно, несмотря на голые груди», «Классные — одна черненькая, другая блондинка. Наряды огонь», — прокомментировали они.

     

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