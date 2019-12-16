Карди Би подарила мужу огромную пачку денег на день рождения (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица не могла определиться с подарком на 28-й день рождения Offset instagram.com/iamcardib/

Знаменитость подарила возлюбленному полмиллиона долларов наличкой

На днях американская рэп-звезда Карди Би поделилась с подписчиками в Instagram видео, в котором показала реакцию мужа на подарок к его дню рождения.

«Говорят, у тебя есть все машины и драгоценности… Что еще я могу дать тому, у кого все есть? Холодильник!», – говорит в ролике Карди, указывая на открытый пустой холодильник за спиной Оффсета, в котором не было ничего, кроме полмиллиона долларов наличными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cardib (@iamcardib) 14 Дек 2019 в 6:53 PST

Супруг Карди смущенно подошел к импровизированному сейфу и стал медленно собирать пачки с купюрами, периодически пряча за ними лицо.

«Ты не должна отдавать мне эти деньги...» – засмущался Оффсет.

«Я знаю, что не должна давать тебе деньги, но я не знаю, что еще. Что-то же надо дать. Ты можешь купить машину, можешь купить больше одежды и драгоценностей. Или больше новых сумочек Birkin для меня. Черт возьми, ты можешь делать с ними все, что захочешь», – успокоила мужа Карди.