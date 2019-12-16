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    Шоу-биз

    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда

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    <p>Ахламалик Уильямс танцует в коллективе певицы</p> <div></div> - Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда

    Ахламалик Уильямс танцует в коллективе певицы

    Поп-королева известна совими пристрастиями к молоденьким мужчинам

    Еще совсем недавно все обсуждали роман 61-летней Мадонны с 32-летним португальским манекенщиком Кевином Сампайо. И вот новость – новому бойфренду звезды даже меньше 30-ти! Ему всего 26 лет! Парень годится во внуки уже немолодой звезде.

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    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда

    Пара пока не очень стремится демонстрировать свои отношения, однако папарацци удалось узнать об их интрижке. Ахламалика сфотографировали рядом с Мадонной на балконе одного из отелей Майами. И их телодвижения явно свидетельствовали о любовных отношениях между ними: танцовщик вначале обнимал американскую звезду за плечи, а потом и вовсе положил руки на бедра.

     

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