Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда



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Ахламалик Уильямс танцует в коллективе певицы

Поп-королева известна совими пристрастиями к молоденьким мужчинам

Еще совсем недавно все обсуждали роман 61-летней Мадонны с 32-летним португальским манекенщиком Кевином Сампайо. И вот новость – новому бойфренду звезды даже меньше 30-ти! Ему всего 26 лет! Парень годится во внуки уже немолодой звезде.

Пара пока не очень стремится демонстрировать свои отношения, однако папарацци удалось узнать об их интрижке. Ахламалика сфотографировали рядом с Мадонной на балконе одного из отелей Майами. И их телодвижения явно свидетельствовали о любовных отношениях между ними: танцовщик вначале обнимал американскую звезду за плечи, а потом и вовсе положил руки на бедра.