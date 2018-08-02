Стало известно, как выглядит победительница шоу «Зважені та щасливі» спустя 4 года
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Совсем скоро стартует новый сезон популярного украинского шоу, а мы решили узнать, как сложилась жизнь у победительницы четвертого сезона проекта.
Напомним, что в четвертом сезоне шоу победительницей стала подопечная Славы Узелкова. Юля Науменко пришла на проект с весом 118 кг и за 8 месяцев избавилась от 62 кг!
На проект девушка шла ради своего мужа, чтобы их семейная жизнь наладилась, но впоследствии они расстались. Во второй раз Юля вышла замуж за бывшего одноклассника и год назад у них родилась дочь.
По словам девушки, за время беременности Юля набрала 20 кг, но рассталась с ними без особого труда.
«Возможно, для кого-то это много, но точно не для меня», - заявила девушка. Сейчас Юля отлично выглядит, помогает другим худеть и держать себя в форме.
В похудении важно не только избавиться от лишних килограмм, но и поддерживать форму в дальнейшем. Благодаря тем знаниям, которые участники и зрители получают во время проекта «Зважені та щасливі», делать это проще.
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