Вика из «НеАнгелов» призналась, что обожает делать заготовки на зиму
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Розсилка
Кто бы мог подумать, что сексапильная брюнетка из «НеАнгелов» увлекается кулинарией
Оказывается, что кроме того, что Вика прекрасно поет и любит путешествовать, она еще и находит время на то, чтобы делать домашние заготовки. По словам артистки - ей доставляет удовольствие процесс превращения обычных баночек с крышками во что-то вкусненькое.
«Все эти баночки с огурчиками и помидорчиками – это очень люблю. И здесь приятен сам процесс, это даже, своего рода, медитация, которая позволяет отвлечься. Помню, в прошлом году сделала так много закруток, что просто не успевала их есть – дома-то я редко. Поэтому, много дарила друзьям и близким – и, конечно, приятно получать то, что ты сделал своими руками», – рассказала Виктория.
Также, по словам певицы, всевозможные домашние заготовки – идеальный вариант для угощения гостей, которые решили пожаловать внезапно. Но есть и особые рецепты, которые диктует сама жизнь:
«Я очень люблю клубнику – поэтому у меня в морозилке всегда она есть и в большом количестве. Как-то раз ко мне заглянули подружки. Девчачьи посиделки – это, конечно же, шампанское, чтобы немножко расслабиться. Шампанское оказалось теплым, а льда не было… Но я не растерялась, вспомнив про клубнику. Мы положили ягодки замороженной клубники в бокалы с шампанским – и получился приятный, прохладный напиток. Всем рекомендую!», – поделилась Вика за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».