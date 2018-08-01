Звезды, тренировки и лишние килограммы: Продюсеры шоу «Зважені та щасливі» раскрыли детали нового сезона



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Шоу «Зважені та щасливі»

Совсем скоро поклонники проекта увидят новый сезон

Как стало известно Scocth, уже 30 августа стартует самое весомое шоу страны «Зважені та щасливі». По словам продюсеров шоу новый сезон проекта – уникальный, ведь в нем будут показаны две крайности похудения: слишком большой вес и критически низкий.

Также, в проекте появятся новые лица: на смену Аните Луценко пришла Мирослава Ульянина, а к тренерам проекта, супругам Марине и Вячеслав Узелковым, присоединился Василий Вирастюк.

Почему же этот сезон особенный?