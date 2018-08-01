Звезды, тренировки и лишние килограммы: Продюсеры шоу «Зважені та щасливі» раскрыли детали нового сезона
-
Розсилка
Шоу «Зважені та щасливі»
Совсем скоро поклонники проекта увидят новый сезон
Как стало известно Scocth, уже 30 августа стартует самое весомое шоу страны «Зважені та щасливі». По словам продюсеров шоу новый сезон проекта – уникальный, ведь в нем будут показаны две крайности похудения: слишком большой вес и критически низкий.
Также, в проекте появятся новые лица: на смену Аните Луценко пришла Мирослава Ульянина, а к тренерам проекта, супругам Марине и Вячеслав Узелковым, присоединился Василий Вирастюк.
Почему же этот сезон особенный?
- Впервые в истории «Зважених та щасливих» тренер шоу будет худеть. Самый сильный человек мира Василий Вирастюк пришел на проект не только тренировать других, но и худеть вместе с участниками. Каждое взвешивание будет начинаться с него – именно он первым будет показывать свой результат. На проект Вася пришел с весом 153 кг.
- Впервые в истории проекта ведущая шоу набирает вес. Мирослава Ульянина – коуч по здоровому образу жизни и блогер. Не так давно Мирослава настолько увлеклась похудением и помощью другим, что забыла о собственном внешнем виде. Благодаря кастингу на «Зважені та щасливі», она вернула нормальное комфортное для себя состояние – за полгода изменила вес с 38 кг до 50 кг. И продолжает работать над собой.
- Битвы лузеров стали более экстремальными. Если пара скидывает меньше всех, они надевают черные футболки, чтобы потом бороться в самых экстремальных испытаниях проекта – битве лузеров. Участникам каждый раз нужно будет бороться со своими страхами, чтобы пройти конкурс. Например, преодолеть страх высоты, будучи на качели высотой в 10 метров; раскачаться почти до «солнышка», как в детстве говорили, чтобы достать свою футболку и остаться в проекте.
- Эмоции стали сильнее. В реалити шоу зрители видят только настоящие эмоции участников. Так как отношения родителей и детей настолько крепкие, эмоциональное состояние всех практически на грани. Каждый поймет чувства участников нового сезона.
- Выпуски стали более звездными. Среди артистов, которых зритель увидит в проекте: Жан Беленюк, Роза Аль-Намри, Анна Кушнерук, Дима Коляденко, Верка Сердючка, Ирина Федишин, Олег Винник, Павел Зибров, Юлия Санина и другие. Что они будут делать и почему появятся в эфире «Зважених та щасливих» поклонники шоу узнают уже совсем скоро.