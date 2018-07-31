Названы семь продуктов, которые помогают повысить гемоглобин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Железосодержащий белок гемоглобин является очень важным в организме человека, поскольку он поставляет кислород всем клеткам

И если его уровень – клеткам не хватает энергии для нормального функционирования.

Когда в организме падает уровень гемоглобина, у человека мерзнут конечности, кружится голова, ощущается вялость, усталость, головная боль, сонливость и прочее.

Уровень гемоглобина можно поднимать специальными препаратами, или отдать предпочтение вкусным продуктам, которые насытят организм витаминами и необходимыми элементами.

Халва

Печень

Это лакомство содержит больше всего железа. Особенно ценной будет кунжутная халва, в 100 граммах которой есть 50 мг железа. 100 г подсолнечной халвы содержат 33 мг железа. Этот продукт еще и положительно влияет на работу нервной, сердечно-сосудистой и костной систем, ведь халва содержит еще магний, калий, медь, цинк, витамины С, Е и В.

Печень содержит витамины Е, К, Н, В, медь, железо, фосфор, калий, магний и натрий. При слишком низком гемоглобине медики рекомендуют есть хотя бы 100 г блюд из печени ежедневно.



Свекла

Свекла богата железом, аминокислотами и витаминами. Кроме того, она хорошо очищает печень, может замедлить старение организма и существенно снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний

Сухофрукты

Сухофрукты содержат в 4-5 раз больше железа, чем свежие фрукты. Чернослив, курага, сушеные яблоки, финики, инжир улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, нормализуют обменные процессы в организме и повышают работоспособность.

Морская капуста

100 г морской капусты содержит 12 мг железа. Также этот продукт имеет много других минералов, которые хорошо влияют на работу всех органов и систем организма.

Крупы

Гречка и овсянка также помогут поднять гемоглобин. Но ни в коем случае нельзя есть гречку с молоком, ведь продукты, содержащие кальций, препятствуют усвоению железа.



Орехи

Грецкие орехи содержат витамины А, Е, группы В, магний, калий, кобальт, омега-3 кислоты и растительный белок. Для повышения уровня гемоглобина в крови достаточно съедать 5-6 штук в день. Орехи прекрасно укрепляют иммунитет и снимают усталость.







Джерело: 24 канал