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    Здоровье

    Названы семь продуктов, которые помогают повысить гемоглобин

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    Названы семь продуктов, которые помогают повысить гемоглобин

    Железосодержащий белок гемоглобин является очень важным в организме человека, поскольку он поставляет кислород всем клеткам

    И если его уровень – клеткам не хватает энергии для нормального функционирования.

    Когда в организме падает уровень гемоглобина, у человека мерзнут конечности, кружится голова, ощущается вялость, усталость, головная боль, сонливость и прочее.

    Уровень гемоглобина можно поднимать специальными препаратами, или отдать предпочтение вкусным продуктам, которые насытят организм витаминами и необходимыми элементами.

    Халва

    Это лакомство содержит больше всего железа. Особенно ценной будет кунжутная халва, в 100 граммах которой есть 50 мг железа. 100 г подсолнечной халвы содержат 33 мг железа. Этот продукт еще и положительно влияет на работу нервной, сердечно-сосудистой и костной систем, ведь халва содержит еще магний, калий, медь, цинк, витамины С, Е и В.

    Печень

    Печень содержит витамины Е, К, Н, В, медь, железо, фосфор, калий, магний и натрий. При слишком низком гемоглобине медики рекомендуют есть хотя бы 100 г блюд из печени ежедневно.

    Свекла

    Свекла богата железом, аминокислотами и витаминами. Кроме того, она хорошо очищает печень, может замедлить старение организма и существенно снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний

    Сухофрукты

    Сухофрукты содержат в 4-5 раз больше железа, чем свежие фрукты. Чернослив, курага, сушеные яблоки, финики, инжир улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, нормализуют обменные процессы в организме и повышают работоспособность.

    Морская капуста

    100 г морской капусты содержит 12 мг железа. Также этот продукт имеет много других минералов, которые хорошо влияют на работу всех органов и систем организма.

    Крупы

    Гречка и овсянка также помогут поднять гемоглобин. Но ни в коем случае нельзя есть гречку с молоком, ведь продукты, содержащие кальций, препятствуют усвоению железа.

    Орехи

    Грецкие орехи содержат витамины А, Е, группы В, магний, калий, кобальт, омега-3 кислоты и растительный белок. Для повышения уровня гемоглобина в крови достаточно съедать 5-6 штук в день. Орехи прекрасно укрепляют иммунитет и снимают усталость.



    Джерело: 24 канал

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