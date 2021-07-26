52-летняя Джей Ло в свой день рождения доказала, что до сих пор обладает невероятной фигурой (фото)

Публикация набрала более 8 миллионов лайков

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения на яхте в бикини и удивила поклонников стройной фигурой. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах знаменитость запечатлена с разных ракурсов в бикини с красно-желтым принтом и яркой полупрозрачной накидке с цветочными узорами. Ее образ дополнили розовые босоножки на каблуках, шляпа цвета хаки и несколько золотистых подвесок. Известно, что 24 июля Лопес исполнилось 52 года.

Публикация набрала 7,8 миллиона лайков. Фанаты оценили внешний вид певицы и принялись поздравлять ее в комментариях. «Ты навсегда останешься моей вдохновительницей. Мы тебя любим!», «С днем рождения! В свои 52 ты выглядишь больше на 28, потрясающая!», «Фигура 52-летней Дженнифер просто убивает меня», «Очень красивая! Выглядит гораздо моложе своего возраста», — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.