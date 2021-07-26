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    52-летняя Джей Ло в свой день рождения доказала, что до сих пор обладает невероятной фигурой (фото)

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    Певица и актриса Дженнифер Лопес - 52-летняя Джей Ло в свой день рождения доказала, что до сих пор обладает невероятной фигурой (фото)
    Певица и актриса Дженнифер Лопес
    instagram.com/jlo/

    Публикация набрала более 8 миллионов лайков

    Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения на яхте в бикини и удивила поклонников стройной фигурой. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

    На размещенных в сети кадрах знаменитость запечатлена с разных ракурсов в бикини с красно-желтым принтом и яркой полупрозрачной накидке с цветочными узорами. Ее образ дополнили розовые босоножки на каблуках, шляпа цвета хаки и несколько золотистых подвесок. Известно, что 24 июля Лопес исполнилось 52 года.

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    52-летняя Джей Ло в свой день рождения доказала, что до сих пор обладает невероятной фигурой (фото)
    52-летняя Джей Ло в свой день рождения доказала, что до сих пор обладает невероятной фигурой (фото)
    52-летняя Джей Ло в свой день рождения доказала, что до сих пор обладает невероятной фигурой (фото)
    instagram.com/jlo/

    Публикация набрала 7,8 миллиона лайков. Фанаты оценили внешний вид певицы и принялись поздравлять ее в комментариях. «Ты навсегда останешься моей вдохновительницей. Мы тебя любим!», «С днем рождения! В свои 52 ты выглядишь больше на 28, потрясающая!», «Фигура 52-летней Дженнифер просто убивает меня», «Очень красивая! Выглядит гораздо моложе своего возраста», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: знаменитости певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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    52-летняя Джей Ло в свой день рождения доказала, что до сих пор обладает невероятной фигурой (фото)