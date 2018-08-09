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    Жизнь

    Стало известно, сколько Брэд Питт заплатил алиментов

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    Анджелина Джоли и Брэд Питт - Стало известно, сколько Брэд Питт заплатил алиментов
    Анджелина Джоли и Брэд Питт

    Вчера достоянием общественности стали новые обвинения Анджелины Джоли в адрес своего бывшего мужа

    Адвокат актрисы Саманта Блей Деджин заявила на судебном заседании, что Брэд Питт не выплатил никаких «значимых» алиментов детям за полтора года, начиная с сентября 2016-го. После этого в распоряжении Daily Mail оказались другие документы - уже с заявлениями адвоката Брэда. В них говорится, что Брэд выплатил Анджелине за это время около 9 миллионов долларов, так что все обвинения актрисы ложны.

    Также адвокаты Брэда Питта заявили, что Анджелина манипулирует СМИ, чтобы привлечь общественность на свою сторону и сделать их бракоразводный процесс достоянием всего мира. 

    Ответ от адвоката актрисы не заставил себя долго ждать. Уже вчера вечером Саманта Блей Деджин прокомментировала ответ стороны Питта изданию Us Weekly:

    «Брэда действительно попросили помочь с покупкой нового дома для Анджелины и детей, но вместо этого он одолжил им деньги и теперь ждет их возвращения с процентами. Анджелина, конечно, признательна и за такую услугу, но все же это не является алиментами. Не нужно вводить людей в заблуждение! Анджелина просила Брэда разделить все расходы на детей пополам, но он не согласился, поэтому последние два года Анджелине приходится рассчитывать только на себя. К сожалению, алименты не являются обязательными в Калифорнии».  

    Примечательно, что, по данным The Richest, состояние актрисы оценивается в 160 миллионов долларов, а актера - в 260 миллионов.

    Напомним, последние новости касательно развода Джоли и Питта звучали в июне этого года. Тогда СМИ сообщали, что Анджелина может лишиться права опеки над детьми, если не урегулирует вопрос касательно их свиданий с отцом. Актрисе дали прямое руководство к тому, как наладить отношения детей с Питтом, в котором был перечень следующих условий: наладить четкое расписание летних визитов детей к отцу во время съемок нового фильма Джоли "Малефисента 2" в Лондоне, предоставить Питту доступ к телефонам детей и возможность звонить им в любое время; запрет на чтение смс и подслушивание звонков со стороны уже самой Анджелины.

    Джерело: Hello!

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