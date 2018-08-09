Стало известно, сколько Брэд Питт заплатил алиментов

«Мистер Питт одолжил миссис Джоли 8 миллионов долларов на покупку ее нового дома, а также оплатил счета в пользу Джоли и их детей на сумму 1,3 миллиона», - говорится в заявлении.

Также адвокаты Брэда Питта заявили, что Анджелина манипулирует СМИ, чтобы привлечь общественность на свою сторону и сделать их бракоразводный процесс достоянием всего мира.

Ответ от адвоката актрисы не заставил себя долго ждать. Уже вчера вечером Саманта Блей Деджин прокомментировала ответ стороны Питта изданию Us Weekly:

«Брэда действительно попросили помочь с покупкой нового дома для Анджелины и детей, но вместо этого он одолжил им деньги и теперь ждет их возвращения с процентами. Анджелина, конечно, признательна и за такую услугу, но все же это не является алиментами. Не нужно вводить людей в заблуждение! Анджелина просила Брэда разделить все расходы на детей пополам, но он не согласился, поэтому последние два года Анджелине приходится рассчитывать только на себя. К сожалению, алименты не являются обязательными в Калифорнии».

Примечательно, что, по данным The Richest, состояние актрисы оценивается в 160 миллионов долларов, а актера - в 260 миллионов.

Напомним, последние новости касательно развода Джоли и Питта звучали в июне этого года. Тогда СМИ сообщали, что Анджелина может лишиться права опеки над детьми, если не урегулирует вопрос касательно их свиданий с отцом. Актрисе дали прямое руководство к тому, как наладить отношения детей с Питтом, в котором был перечень следующих условий: наладить четкое расписание летних визитов детей к отцу во время съемок нового фильма Джоли "Малефисента 2" в Лондоне, предоставить Питту доступ к телефонам детей и возможность звонить им в любое время; запрет на чтение смс и подслушивание звонков со стороны уже самой Анджелины.