91-летняя секретарь Альберта Эйнштейна стала звездой модной съемки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф Ники Крецицки, работающая в Vogue, представила новый проект, главной героиней которого стала ее 91-летняя бабушка Джейн

В молодости женщина работала личным секретарем знаменитого физика-теоретика Альберта Эйнштейна.

Проект родился благодаря выпускным работам студентов-дизайнеров нью-йоркского Института Пратта. По словам Ники, она заметила, что на творения многих студентов повлияли стиль членов их семей и особенно бабушек и дедушек.

Так она выбрала Джейн для своего нового проекта. В интервью журналу i-D Крецицки рассказала, что ее бабушка всегда любила моду. Свои первые заработанные в выпускном классе деньги женщина потратила на первую пару брюк, а после добилась от учебного заведения разрешения носить их на занятия.

В итоге для съемки, которую Ники организовала на заднем дворе дома родителей в Северной Каролине, были использованы наряды из выпускных коллекций трех молодых дизайнеров — Андерсона Османа, Рейчел Ли и Джереми Вудса.

Ранее Ники создала серию снимков «Джейн и я», для которой ее бабушка позировала в нарядах Jacquemus, Acne, Eckhaus Latta и бруклинского бренда Kahle. После того, как проект показали на выставке в Нью-Йорке, Kahle сделал Джейн лицом бренда, и она снялась в рекламной кампании марки.

Джерело: graziamagazine.ru