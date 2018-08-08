Скульптуру Zombie boy выставят в Музее науки в Лондоне



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Модель Рик Дженест, известный как Zombie boy, умер 1 августа.

Скульптуру Рика Дженеста, над которой работает британский художник Марк Куинн, представят в Музее науки в Лондоне. Бронзовую статую, достигающую в высоту 3,5 метра, выставят в новой медицинской галерее музея. Ее открытие запланировано на осень 2019 года.

Как сообщает Dazes & Confused, первую версию скульптуры Куинн показал в 2010 году. Она входила в серию Body Alteration, над которой художник работает с 2008-го. «Больше всего мне нравится в Рике то, что его тело находится на пересечении популярной уличной культуры, глубокого философского смысла и медицины», — говорил тогда Куинн.

Рик Дженест, известный как Зомби-бой, умер 1 августа в Монреале. 7 августа ему исполнилось бы 33 года. Предполагают, что Дженест покончил с собой. По данным полиции, у него были психологические проблемы. Семья модели опровергает эту информацию. Родные Рика считают, что он погиб из-за несчастного случая: мужчина случайно упал с балкона. Перед смертью Зомби-бой опубликовал в своем фейсбуке стихотворение, где упоминаются «врата смерти» и Дамбала из религии вуду, которого считают началом и концом всех вещей.

Джерело: Bird In Flight