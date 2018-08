Возмущению нет предела: Фанаты узнали, что Бейонсе платит подчиненным 64 цента в час



Поклонники Бейонсе обнаружили расследование британского таблоида The Sun

В опубликованном расследовании, рассказывается о нечеловеческих условиях работы на фабрике на Шри-Ланке, где производят одежду для бренда певицы Ivy Park. Как сообщало издание, женщины, работающие на производстве, жили в бараках, где не было ни кухни, ни даже отдельных душевых комнат (по информации журналистов, швеи вынуждены были мыться вместе с работниками-мужчинами). По ночам в бараках действовал комендантский час. И при всём этом женщины зарабатывали 64 цента в час.

Со дня основания Ivy Park, cовместный лейбл Бейонсе и британского бренда Topshop, позиционирует себя как проект, призванный “вдохновлять женщин на принятие своего тела и непрерывное совершенствование”. В ответ на обвинения в нарушении прав человека пресс-служба бренда перевела стрелки на владельцев фабрики.

«Мы рассчитываем на то, что наши поставщики примут во внимание наши стандарты трудовых отношений. Ivy Park придерживаются строгих этических норм ведения бизнеса. Мы гордимся высокими стандартами в плане контроля и аудита фабрик и поставщиков, с которыми мы тесно сотрудничаем и от которых требуем соблюдения наших условий», – говорилось в сообщении пресс-службы за декабрь 2017 года.

Фанаты певицы, позиционирующей себя как поп-феминистку, отреагировали на эту информацию сатирическими карикатурами. На одной из них Бейонсе замахивается хлыстом на одну из швей со словами Who Run The World? — это отсылка к песне Who Run The World? Girls! (“Кто управляет миром? Девочки!”). Изменились ли как-то условия труда на фабрике на Шри-Ланке, пока что нигде не сообщается.

