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    Шоу-биз

    Тому Крузу придется полететь в космос для съемок нового фильма

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    Голливудский актер Том Круз - Тому Крузу придется полететь в космос для съемок нового фильма
    Голливудский актер Том Круз

    Из-за пандемии коронавируса точные даты выхода фильмов остаются неизвестны

    Голливудский актер Том Круз планирует полететь в космос для съемок в одной из финальных частей франшизы «Миссия: невыполнима». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

    Отмечается, что артист готов потратить крупную сумму денег на реализацию своего плана и уже ведет переговоры об этом с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Те, в свою очередь, якобы заверили Круза в том, что эта миссия вполне выполнима.

    В мае стало известно, что компания SpaceX миллиардера Илона Маска решила снять первый в мире боевик в космосе с участием Круза. Отмечалось, что к проекту, который находится на ранней стадии разработки, также привлекли НАСА.

    В рамках серии «Миссия: невыполнима» планируется выход седьмой и восьмой частей. Они станут заключительными фильмами франшизы. Выход лент изначально был запланирован на 2021 и 2022 годы соответственно, однако из-за пандемии коронавируса точные даты их выхода остаются неизвестны.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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