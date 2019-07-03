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    Жизнь

    Стильно и лаконично: Елена Зеленская появилась в длинном платье-вышиванке в Канаде

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    Елена Зеленская - Стильно и лаконично: Елена Зеленская появилась в длинном платье-вышиванке в Канаде
    Елена Зеленская

    1 июля Владимир и Елена Зеленские отправились в трехдневную поездку в Канаду

    В Торонто президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская почтили память жертв Голодомора.

    Президентская чета приняла участие в запланированной экскурсии, организованной в рамках проекта Holodomor National Awareness Tour. Владимир Зеленский почтил память всех погибших украинцев в 1932 -1933 годах и возложил к мемориалу символические композиции из колосков.

    Отдельно стоит отметить и лук, который подобрала для мероприятия первая леди Украины. Елена Зеленская появилась в стильном платье-вышиванке насыщенного синего цвета с пышными рукавами.

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    Стильно и лаконично: Елена Зеленская появилась в длинном платье-вышиванке в Канаде
    Стильно и лаконично: Елена Зеленская появилась в длинном платье-вышиванке в Канаде

    Также лук Зеленской дополнили черные босоножки на каблуке и минимум макияжа.

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