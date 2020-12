В Twitter создали целый аккаунт с кошками в кино (фото)

Если вам нравится смотреть фильмы, а еще вы обожаете кошек, то эта новость для вас

В твиттере есть аккаунт под названием Is there a cat in this movie?, и он отвечает на важный вопрос — увидит ли зритель кота в (том или ином) фильме?

В качестве доказательств публикуются фото и видео с появлением пушистых питомцев в отобранных картинах.

Вашему вниманию предлагается чрезвычайно разношерстная киноподборка (готовы поспорить, вы даже не догадывались, что во всех этих фильмах есть коты):

Если после этой подборки вы уже решили, что коты появляются абсолютно во всех известных фильмах, то придется вас разуверить, так как в Is there a cat in this movie? также указывают фильмы, где пушистые питомцы не появлялись совсем.

Ранее «Скотч» сообщал, что похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей.

«Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска питомцев. В объявлении было три маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг», — рассказала хозяйка пса.