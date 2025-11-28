Яке релігійне свято відзначається 29 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 29 листопада в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена

29 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Парамона та Філумена, які своєю стійкістю засвідчили вірність християнській вірі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 29 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена

29 листопада вшановується пам'ять святих мучеників Парамона та Філумена, які постраждали за віру у III столітті за часів правління імператора Декія.

Святий мученик Парамон був одним із багатьох християн, схоплених за відмову поклонятися ідолам. Коли його побратимів готували до страти, Парамон відкрито виступив із засудженням жорстокості правителя. За таку сміливу промову він був негайно схоплений і після жорстоких тортур прийняв мученицьку смерть.

Святий мученик Філумен був торговцем, але, незважаючи на своє світське заняття, твердо сповідував християнство. Під час гонінь він також був затриманий. Непохитність Філумена перед тортурами стала прикладом для багатьох вірян.

Молитви дня

О, святі мученики Христові Парамоне та Філумене! До вас ми звертаємося з надією і молимо: моліть Бога за нас, щоб Він дарував нам силу і мужність у часи випробувань. Як ви своєю кров'ю засвідчили віру, так і ми, вашою допомогою, нехай укріпимося у благочесті. Визволіть нас від скорбот, ворогів видимих і невидимих, та виблагайте нам прощення гріхів і мирне життя. Амінь

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети цього дня, який називали «Парамона Зимовказівника», часто віщували про характер майбутньої зими: