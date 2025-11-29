Головна Країна Суспільство
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

колаж: glavcom.ua

Свята 29 листопада 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

29 листопада у світі відзначають Міжнародний день жінок-правозахисниць. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Парамона та Філумена.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 листопада 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день жінок-правозахисниць

29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний день жінок-правозахисниць є вшануванням відваги жінок і дівчат, які відстоюють права людини, а також усіх, хто відстоює права жінок, дівчат і ЛГБТКІ-людей. Цей день – не лише про визнання, але й про відповідальність держав за забезпечення прав цих захисників прав людини та просування і захист прав людини.

Міжнародний день ягуара

29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

International Jaguar Day був оголошений офіційним святом у 2018 році на форумі, який відбувся в Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН. У засіданні взяли участь представники 14 країн, на території яких знаходяться природні ареали проживання ягуарів. Популяція тварин стрімко зменшилася в останні роки, тому постало гостре питання про збереження виду. На форумі було прийнято програму Jaguar 2030 задля поєднання зусиль урядів різних країн, неурядових організацій та місцевих співтовариств з метою збереження ягуарів та відновлення цінних екосистем.

Всесвітній день мурахоїдів

29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Всесвітній день мурахоїдів та Всесвітній день таманду відзначають 29 листопада. Мурахоїди – цікаві й милі створіння дикої природи, з просто фантастичними мордочками та пухнастими хвостиками. На честь цих унікальних ссавців відзначають Всесвітній день мурахоїдів та Всесвітній день таманду, щоб привернути увагу до їхньої екологічної важливості та загроз, з якими вони стикаються.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена

29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

29 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Парамона та Філумена, які жили у III столітті за часів імператора Декія.

Святий мученик Парамон був одним із 370 мучеників, яких схопили за відмову поклонятися ідолам. Коли їх готували до страти, Парамон виступив проти жорстокості правителя, за що був негайно підданий жорстоким тортурам і вбитий.

Святий мученик Філумен був християнським торговцем із римського міста Анкари, якого також схопили під час гонінь. Його змушували відректися від віри та піддавали тортурам, але він залишився непохитним і прийняв мученицьку смерть.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Парамона Зимовказівника», оскільки він часто вказував на погоду до кінця грудня.

  • Якщо цього дня снігу немає, то і до 19 грудня (Миколая) не буде.
  • Якщо вранці багряна зоря – бути потужному вітру та хуртовині.
  • Якщо земля вже добре промерзла – на Різдво буде сильна холоднеча.
  • Якщо дим із труби йде стовпом – до морозу.

Історичні події

  • 830 рік – у Варшаві починається Листопадове повстання;
  • 1899 рік – заснували іспанський футбольний клуб «Барселона»;
  • 1929 рік – американський пілот Річард Берд із трьома компаньйонами першим у світі перелітає Південний полюс літаком;
  • 1945 рік – югославська скупщина проголошує Югославію Федеративною Народною Республікою;
  • 1947 рік – Генеральна Асамблея ООН ухвалює рішення про розділення підмандатної території Палестини та створення там незалежних єврейської та арабської держав;
  • 1959 рік – церемонію вручення нагород «Ґреммі» було вперше показано на американському телебаченні;
  • 1963 рік – президент США Ліндон Джонсон підписує розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого за тиждень до того;
  • 1990 рік – Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, яка дозволяє застосувати проти Іраку силу в разі, якщо він не виведе своїх військ з Кувейту до 15 січня 1991 року;
  • 1994 рік – Верховна Рада України ратифікує Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992-го у Ріо-де-Жанейро;
  • 1996 рік – міжнародний трибунал із колишньої Югославії виносити свій перший вирок;
  • 1999 рік – з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 встановлюється, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України;

Іменини

День ангела святкують: Парамон, Філумен, Сергій, Дмитро, Михайло.

Читайте також:



