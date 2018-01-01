Свадьбу принцессы Японии с простолюдином отложили на два года
- Сьогодні, 14:34
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Оформить отношения влюбленные смогут лишь после коронации нового императора
Церемонию бракосочетания старшей внучки действующего императора Японии Акихито Мако отложили на два года. Причиной стало то, что она берет в мужья простолюдина, в связи с чем вынуждена отказаться от престола.
Поэтому престол должен перейти старшему сыну императора Нарухито. Коронация состоится в 2019 году. И лишь после этого, согласно правилам, внучка императора получит возможность провести собственную свадьбу. Об этом сообщило Управление делами императорского двора.
Изначально же свадьба должна была состояться в этом году. Вместе с тем и сами влюбленные отмечают, что пока не готовы к собственному бракосочетанию.
Напомним, в прошлом году внучка императора Японии Акихито Мако сообщила что выйдет замуж за бывшего однокурсника Кейя Комуру. После свадьбы девушка утратит свой титул и все преимущества принцессы крови.
В 2016 году действующий император страны восходящего солнца признался, что из-за почтенного возраста и здоровья уже не в силах выполнять свою работу. В июне Парламент принял закон, который позволил Акихито отречься от престола.
Также известно, что правительство Японии склоняется к тому, чтобы император Акихито после своего отречения от престола получил титул «дайдзе тэнно» или сокращенно «дзеко», что можно условно перевести как «император на покое».
Джерело: Сегодня