Свадьбу принцессы Японии с простолюдином отложили на два года

Оформить отношения влюбленные смогут лишь после коронации нового императора

Церемонию бракосочетания старшей внучки действующего императора Японии Акихито Мако отложили на два года. Причиной стало то, что она берет в мужья простолюдина, в связи с чем вынуждена отказаться от престола. Поэтому престол должен перейти старшему сыну императора Нарухито. Коронация состоится в 2019 году. И лишь после этого, согласно правилам,



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Внучка императора Японии

Оформить отношения влюбленные смогут лишь после коронации нового императора

Церемонию бракосочетания старшей внучки действующего императора Японии Акихито Мако отложили на два года. Причиной стало то, что она берет в мужья простолюдина, в связи с чем вынуждена отказаться от престола.

Поэтому престол должен перейти старшему сыну императора Нарухито. Коронация состоится в 2019 году. И лишь после этого, согласно правилам, внучка императора получит возможность провести собственную свадьбу. Об этом сообщило Управление делами императорского двора.

Изначально же свадьба должна была состояться в этом году. Вместе с тем и сами влюбленные отмечают, что пока не готовы к собственному бракосочетанию.

Напомним, в прошлом году внучка императора Японии Акихито Мако сообщила что выйдет замуж за бывшего однокурсника Кейя Комуру. После свадьбы девушка утратит свой титул и все преимущества принцессы крови.

В 2016 году действующий император страны восходящего солнца признался, что из-за почтенного возраста и здоровья уже не в силах выполнять свою работу. В июне Парламент принял закон, который позволил Акихито отречься от престола.

Также известно, что правительство Японии склоняется к тому, чтобы император Акихито после своего отречения от престола получил титул «дайдзе тэнно» или сокращенно «дзеко», что можно условно перевести как «император на покое».

Джерело: Сегодня