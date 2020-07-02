Светлана Лобода похвасталась красивой грудью без белья (фото)



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37-летняя певица Светлана Лобода примерила провокационный образ instagram.com/lobodaofficial

Артистка составила стильный и очень соблазнительный ансамбль в черном цвете

37-летняя певица Светлана Лобода предстала в дерзком кроп-топе и эффектных облегающих брюках, расклешенных книзу. Под топом у нее не оказалось нижнего белья: эта пикантная деталь сразу же бросалась в глаза. На плечи Светлана накинула черный блейзер.

Волосы певица собрала в эффектный пучок, а глаза скрыла за массивными солнцезащитными очками. Хрупкую фигуру Лободы подчеркнул еще и большой автомобиль, на фоне которого она позировала.

instagram.com/lobodaofficial/

«Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того, чтобы удержать их, требуется красота души», - написала Светлана в Instagram. Точеный пресс звезды и ее длинные ноги привели поклонников в восторг. А вот философские размышления артистки не так сильно заинтересовали фолловеров.

«Вы как всегда шикарны», «Душевная красотка», «Ух, какая женщина», «Красотой тела привлечь, а длиннющими стройными ногами обхватить и удержать», «Соски видно!» - прокомментировали фанаты.

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