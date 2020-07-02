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    Жизнь

    Светлана Лобода похвасталась красивой грудью без белья (фото)

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    <p>37-летняя певица Светлана Лобода примерила провокационный образ</p> <div></div> - Светлана Лобода похвасталась красивой грудью без белья (фото)

    37-летняя певица Светлана Лобода примерила провокационный образ

    instagram.com/lobodaofficial

    Артистка составила стильный и очень соблазнительный ансамбль в черном цвете

    37-летняя певица Светлана Лобода предстала в дерзком кроп-топе и эффектных облегающих брюках, расклешенных книзу. Под топом у нее не оказалось нижнего белья: эта пикантная деталь сразу же бросалась в глаза. На плечи Светлана накинула черный блейзер.

    Волосы певица собрала в эффектный пучок, а глаза скрыла за массивными солнцезащитными очками. Хрупкую фигуру Лободы подчеркнул еще и большой автомобиль, на фоне которого она позировала.

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    instagram.com/lobodaofficial/

    «Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того, чтобы удержать их, требуется красота души», - написала Светлана в Instagram. Точеный пресс звезды и ее длинные ноги привели поклонников в восторг. А вот философские размышления артистки не так сильно заинтересовали фолловеров.

    «Вы как всегда шикарны», «Душевная красотка», «Ух, какая женщина», «Красотой тела привлечь, а длиннющими стройными ногами обхватить и удержать», «Соски видно!» - прокомментировали фанаты.

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