Дуа Липа не смогла уместить пышные прелести в крошечном бикини (фото)



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Певица Дуа Липа instagram.com/dualipa/

Звезда устроила пикантную фотосессию в вязаном бикини и порадовала фанатов

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась серией фотографий в откровенном наряде, порадовав тем самым подписчиков. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

24-летняя знаменитость сфотографировалась в круглое зеркало в вязанном бикини розового цвета, чашки бюстгальтера которого выполнены в форме медведей. На размещенных кадрах волосы исполнительницы заплетены в две косы, а на лицо не нанесен макияж.

Поклонники Липы восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией, набравшей 4,7 миллиона лайков. «У тебя очень милый купальник», «Я восхищаюсь тобой», «Самая милая девушка в мире», «Мой любимый медвежонок», «Дуа, я тебя люблю», «Красотка», — высказывались фанаты.

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