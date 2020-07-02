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    Дуа Липа не смогла уместить пышные прелести в крошечном бикини (фото)

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    Певица Дуа Липа - Дуа Липа не смогла уместить пышные прелести в крошечном бикини (фото)
    Певица Дуа Липа
    instagram.com/dualipa/

    Звезда устроила пикантную фотосессию в вязаном бикини и порадовала фанатов

    Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась серией фотографий в откровенном наряде, порадовав тем самым подписчиков. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

    24-летняя знаменитость сфотографировалась в круглое зеркало в вязанном бикини розового цвета, чашки бюстгальтера которого выполнены в форме медведей. На размещенных кадрах волосы исполнительницы заплетены в две косы, а на лицо не нанесен макияж.

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    Дуа Липа не смогла уместить пышные прелести в крошечном бикини (фото)
    Дуа Липа не смогла уместить пышные прелести в крошечном бикини (фото)
    Дуа Липа не смогла уместить пышные прелести в крошечном бикини (фото)
    instagram.com/dualipa/

    Поклонники Липы восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией, набравшей 4,7 миллиона лайков. «У тебя очень милый купальник», «Я восхищаюсь тобой», «Самая милая девушка в мире», «Мой любимый медвежонок», «Дуа, я тебя люблю», «Красотка», — высказывались фанаты.

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