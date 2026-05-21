Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Полярник позує біля пінгвінів в антарктичній вишиванці
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Полярники влаштували фотосесію на станції «Академік Вернадський»

21 травня, відзначається вісім років з моменту створення антарктичної вишиванки та 20 років від заснування Всесвітнього дня вишиванки. З нагоди свята українські полярники показалися в антарктичних вишиванках. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Національного антарктичного наукового центру.

Антарктичні вишиванки мають особливий та оригінальний принт. На них вишиті зображення пінгвінів, китів та бакланів. Також на сорочці є знак «Вернадського» з двома пальмами, сонцем та символом V, що означає «Перемогу», англійською мовою (Victory).

Раніше антарктичні вишиванки були виконанні у кольорах, що нагадують льодовики та Антарктику, а саме в білих та блакитних відтінках. Згодом з’явилися й інші кольори, як синьо-жовті, білі з червоно-чорним та зелено-жовтим.

Полярники в антарктичних вишиванках
Полярники в антарктичних вишиванках
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Як розповіли у центрі, дизайн антарктичної вишиванки розробили у 2018 році спільно з Національним антарктичним науковим центром та Міністерством освіти і науки. З того часу у цих вишиванках полярники не лише відзначають свята, але й пишуть диктанти національної єдності, зустрічають гостей та проводять онлайн-лекції.

Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами (фото) фото 1
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

«Учасники та учасниці експедицій відзначають, що «тут, серед льодів, вишиванка гріє не гірше, ніж сонце вдома». Футболки із унікальним принтом неодноразово розігрували на благодійних аукціонах, щоб підтримати «бойових пінгвінів»– полярників у ЗСУ», – йдеться у дописі.

Антарктичні вишиванки мають особливий та оригінальний принт
Антарктичні вишиванки мають особливий та оригінальний принт
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Цього року полярники долучилися до флешмобу на День вишиванки. Науковці одягли свої вишиванки та влаштувати фотосесію в Антарктиці. На окремих кадрах один з полярників позував біля пінгвінів.

Зазначимо, в інтерв'ю «Главкому» до Дня вишиванки відома українська майстриня Надія Вакуленко розповіла, як у Решетилівці створюють автентичні весільні рушники, чим відрізняється машинна робота від ручної, скільки коштують такі вироби та яких суворих канонів потрібно дотримуватися нареченим перед шлюбом. 

Читайте також:

Теги: вишиванка полярна станція полярники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у вишиванці
День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:45
Науково-дослідницька база Вернадського в Антарктиді
Politico: Антарктична станція «Вернадський» стала частиною воєнної стратегії України
11 травня, 01:45
21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Володимир і Олена Зеленські поділилися спільними кадрами у День вишиванки
Зеленські у вишиванках: найкрасивіші образи подружжя за останні роки
Сьогодні, 09:57
Валерій Залужний зі своєю дружиною Оленою
Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото)
Сьогодні, 13:37
Юлія Свириденко у святковій вишиванці
Свириденко показала особливу вишиванку (фото)
Сьогодні, 14:06
Основою для виробу стала старовинна чоловіча гуцульська сорочка з домотканого полотна пісочного кольору
Чорновол показала свою бойову вишиванку з унікальними узорами
16 травня, 19:14
Кий, Щек та Хорив отримали нові вишиванки до свята
Малюки – засновники Києва приміряли вишиванки з різних куточків України
Сьогодні, 12:39
Віталій Кличко зробив кілька селфі з киянами біля КМДА
Кличко у вишиванці зібрав під КМДА сотні людей (фото)
Сьогодні, 13:35

Життя

Олена Зеленська показалася у дизайнерській вишиванці: скільки коштує
Олена Зеленська показалася у дизайнерській вишиванці: скільки коштує
Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами (фото)
Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами (фото)
Свириденко показала особливу вишиванку (фото)
Свириденко показала особливу вишиванку (фото)
Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото)
Залужний з дружиною привітали українців із Днем вишиванки (фото)
Зеленські у вишиванках: найкрасивіші образи подружжя за останні роки
Зеленські у вишиванках: найкрасивіші образи подружжя за останні роки
«Реальність виявилася іншою». Українка розкрила правду про життя в Данії
«Реальність виявилася іншою». Українка розкрила правду про життя в Данії

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua