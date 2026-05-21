Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами (фото)

Полярники влаштували фотосесію на станції «Академік Вернадський»

21 травня, відзначається вісім років з моменту створення антарктичної вишиванки та 20 років від заснування Всесвітнього дня вишиванки. З нагоди свята українські полярники показалися в антарктичних вишиванках. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Національного антарктичного наукового центру.

Антарктичні вишиванки мають особливий та оригінальний принт. На них вишиті зображення пінгвінів, китів та бакланів. Також на сорочці є знак «Вернадського» з двома пальмами, сонцем та символом V, що означає «Перемогу», англійською мовою (Victory).

Раніше антарктичні вишиванки були виконанні у кольорах, що нагадують льодовики та Антарктику, а саме в білих та блакитних відтінках. Згодом з’явилися й інші кольори, як синьо-жовті, білі з червоно-чорним та зелено-жовтим.

Полярники в антарктичних вишиванках

Як розповіли у центрі, дизайн антарктичної вишиванки розробили у 2018 році спільно з Національним антарктичним науковим центром та Міністерством освіти і науки. З того часу у цих вишиванках полярники не лише відзначають свята, але й пишуть диктанти національної єдності, зустрічають гостей та проводять онлайн-лекції.

«Учасники та учасниці експедицій відзначають, що «тут, серед льодів, вишиванка гріє не гірше, ніж сонце вдома». Футболки із унікальним принтом неодноразово розігрували на благодійних аукціонах, щоб підтримати «бойових пінгвінів»– полярників у ЗСУ», – йдеться у дописі.

Цього року полярники долучилися до флешмобу на День вишиванки. Науковці одягли свої вишиванки та влаштувати фотосесію в Антарктиці. На окремих кадрах один з полярників позував біля пінгвінів.

